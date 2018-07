Der Echo-Klassik-Gewinner Steger dirigiert und musiziert zusammen mit dem La Cetra Barockorchester Basel, das 2017 für einen Grammy nominiert war - ebenso wie im Jahr zuvor Tetzlaff-Tetzlaff-Vogt. Einen weiteren Leckerbissen bietet die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen zusammen mit dem Hornquartett german hornsound, die unter der Leitung von Paavo Järvi zwei Schumann-Abende bestreiten.

Für ein breiteres Publikum spannend ist das Gershwin Piano Quartet. Es interpretiert Originalversionen von George Gershwins beliebtesten Songs und Orchesterwerken, wie etwa "Rhapsody in Blue", "Porgy and Bess" oder "I Got Rhythm".

Weitere niederschwellige Angebote sind Matinéekonzerte, Pop-up-Konzerte und die sehr beliebten Gratis-Open-Air-Zeltkonzerte. Laut Veranstalter empfiehlt der britische Thronfolger HRH Prinz Charles höchstpersönlich das Festival, "weil damit die Chance verbunden sei, den einzigartigen Charakter des berühmten Bündner Feriendorfs um eine neue Dimension zu erweitern".

Das Klosters Music Festival steht unter der Leitung von David Whelton, dem ehemaligen Intendanten des Philharmonia Orchestra London.

Programmheft: https://tinyurl.com/kmf-sda