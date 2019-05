Das Publikum im Tel Aviv Convention Center hatte der 24-jährige Berner mit seiner Nummer "She Got Me" von Anfang an fest im Griff. Letztlich waren es aber die Jury- und Zuschauerstimmen, die ihn in die Top 5 des diesjährigen Gesangswettbewerbs hievten.

Dass Hänni zu den Favoriten gehört, haben die Wettbüros schon länger prophezeit. Doch wie es beim ESC so ist: Die Siegerverkündigung ist ein Wechselbad der Gefühle, da kann sich jeweils alles rasch ändern.

Mit dem 4. Platz hat Luca Hänni das beste ESC-Resultat für die Schweiz seit Jahren erreicht. Zuletzt hat der Tessiner Sänger Selbater im Jahr 2014 den Einzug in den Final geschafft.