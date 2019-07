Nakhane Touré sitzt auf einer Parkbank in London und schaut den Enten zu. «Enten!» Er lacht. «Die bringen mich wieder runter.» Im letzten Monat war er in Los Angeles, New York, Toronto, Athen, São Paolo. Unter anderem. Es ist die erste grosse Welttournee des 31-jährigen Südafrikaners, dessen Musik die «New York Times» als «Balsam» bezeichnet.

Nakhanes Musik ist geprägt von seiner Kindheit und Jugend am Ostkap, wo er mit 19 sein Coming-out hatte. Sein Volk, die Xhosa, toleriert zwar Homosexualität unter Heranwachsenden, weniger aber bei Erwachsenen. Ein Thema, das Nakhane in seiner Musik verarbeitet – in den 20 Minuten Telefongespräch aber nicht zu sehr in den Vordergrund treten soll.

In der Schweiz sind Sie relativ unbekannt. Wie würden Sie sich beschreiben?

Nakhane Touré: Wie würde ich mich beschreiben ...

Sagen wir, jemand kommt an einer Party auf Sie zu und fragt, was Sie machen.

Das läuft meistens gleich ab: Ich sage, ich mache Musik. Darauf meint mein Gegenüber: «Oh interessant, was für Musik denn?» Und ich sage: «Ich glaube Pop.» Und dann sagen sie: «Okay Pop. Was denn für Pop?» Dann sage ich: «Ich glaube, es ist Pop with an edge. Pop mit Ecken und Kanten. Avantgarde-Pop.» Dann sind sie endgültig verwirrt und ich schicke ihnen einfach einen Link (lacht).