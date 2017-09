In der Spitzenkategorie sind mit ihm Luke Bryan, Eric Church, Chris Stapleton und Garth Brooks nominiert, wie der Verband am Montag bekanntgab. Im vorigen Jahr holte Brooks den begehrten Preis.

Miranda Lambert hat mit fünf Nominierungen die meisten Gewinnchancen, unter anderem für "The Weight of These Wings" als bestes Album. Taylor Swift, die ihre Karriere einst als Country-Sängerin startete, holte ihre 23. CMA-Nominierung, als Songschreiberin von "Better Man" für die Band Little Big Town.

Die diesjährigen Preise werden am 8. November in der Country-Hochburg Nashville zum 51. Mal verliehen. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Preisträger aus. Brad Paisley und Carrie Underwood stehen zum zehnten Mal in Folge als Gastgeber auf der Bühne.