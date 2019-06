«Eigentlich arbeitete ich an einem ganz anderen Album», verrät Ronson. «Aber als sich unsere Ehe aufgelöst hatte, kamen nur noch diese traurigen, desillusionierten Songs dabei heraus, sobald ich mich ans Klavier setzte oder die Gitarre nahm.»

Nicht dass die Musik selbst einen niederschlägt. «Late Night Feelings» ist bei weitem nicht frei von Upbeat-Stücken, man kann absolut dazu tanzen. Auch sind die neuen Songs die modernsten, will sagen: die unretrohaftesten, die Ronson wohl je aufgenommen hat. Was auch an seiner Kollaboration mit Diplo – gemeinsam nennen sie sich Silk City – zusammenhängt. «Ich wollte mich einem zeitgemässeren Sound nicht verschliessen. Meine Musik ist halt beeinflusst von den 23 Jahren, die ich schon in Nachtclubs auflege», so Ronson, der zwar in London geboren wurde, aber in New York aufwuchs. Seit drei Jahren lebt er wegen der Arbeit (unter anderem mit Bruno Mars oder den Queens Of The Stone Age) in Los Angeles, wo er sich mit dem dort dominierenden Gesundheitskult mit «Grünkohl sowie gesunden Säften» allmählich anfreundete.

Songtexte wie der von «Spinning», der von «Don’t Leave Me Lonely» oder auch jener der vorab schon erfolgreichen Country-nahen Single «Nothing Breaks Like A Heart», gesungen von Miley Cyrus, offenbaren aber tiefe Verzweiflung, Einsamkeit und Unsicherheit. Dabei ist es nicht Ronsons Stimme, die man hört, sondern unter anderem jene von Yebba, Lykke Li oder Alicia Keys. «Ich habe mir Sängerinnen ausgesucht, die meine Emotionen verstehen und umsetzen konnten», sagt er.