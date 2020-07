Lucerne Blues Festival findet wegen Corona nicht statt

Das Festival werde auf den 6. bis 14. November 2021 verschoben, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Wegen des Coronavirus sei das Risiko einer Durchführung zu hoch, gerade was die Gesundheit der Künstler und Besucher, die Ein- und Ausreisebestimmungen in den USA sowie die Situation im Fluggeschäft angehe.

Auch könnte man beim Blues Festival die aktuell geforderten Schutzkonzepte nicht einhalten. Es sei nicht abzusehen, wie sich die Lage diesbezüglich im November präsentiere.

Die meisten der gebuchten Musiker hätten bereits zugesagt, dass sie auch ein Jahr später nach Luzern kommen würden. Tickets waren noch keine im Vorverkauf. Die Organisatoren wollen nun abklären, ob ein Ersatz allenfalls auf virtuellem Weg möglich ist.

Die letztjährige Jubiläumsausgabe des Festivals besuchten rund 12'000 Blues-Fans. Die Hauptkonzerte des neuntägigen Musikanlasses fanden im Casino in Luzern statt.