In Schwarz, die Haare brünett, erwartet eine sichtlich erwachsener gewordene Francine Jordi die «Schweiz am Wochenende» zum Gespräch. Doch als sie einem die Hand schüttelt, blitzen die Augen spitzbübisch, und auf dem Gesicht macht sich ein Strahlen breit, wie nur Francine Jordi strahlen kann. Francine Jordi, seit Monaten hören Sie ständig das Wort «wieder»: Sie lacht wieder, sie strahlt wieder, es geht ihr wieder gut. Langweilt Sie das nicht? Francine Jordi: Nein! Wenn es im Zusammenhang mit Strahlen und Lachen und Gute-Laune-Verbreiten ist, langweilt es mich überhaupt nicht. Nur: Es war eigentlich gar nie weg. Sie konnten strahlen, obwohl Sie nach der Brustkrebs-Diagnose im Mai 2017 ein schwieriges Jahr hatten? Ich habe während des ganzen Jahrs gestrahlt. Ich habe auch meine Konzerte gegeben und alle Termine durchgezogen, wie sie geplant waren vor der Diagnose. Zum Glück konnte ich das. Überhaupt, dass mein Körper das durchgestanden hat, auf der Bühne zu stehen trotz Chemotherapie und trotz Bestrahlung. Da hat man guten Grund zum Strahlen.

Die Optimistin Francine Jordi wurde 1977 in Worb-Richigen (Kanton Bern) geboren. Schon als Kind trat sie mit ihrer Familie singend an Festen auf. Sie studierte klassischen Gesang und Klavier in Neuchâtel. Mit Zwanzig bestand sie die Vorprüfung zur Militärpilotin, gewann aber gleichzeitig den internationalen Grand Prix der Volksmusik – der Startschuss für ihre internationale Karriere im volkstümlichen Schlager. Die Sängerin war 2009–

2011 mit dem Radsportler Tony Rominger verheiratet und anschliessend mit Mundartsänger Florian Ast liiert. Der gemeinsame Titel «Träne» brachte ihnen in der Schweiz eine Platin-Schallplatte ein. Im April 2018 kommunizierte Jordi, sie sei 2017 an Brustkrebs erkrankt, mittlerweile aber geheilt. Heute erscheint das neue Album der Sängerin: «Noch lange nicht genug» (Phonag Records).

Sie haben Ihre Erkrankung erst kommuniziert, nachdem Sie geheilt waren, weshalb? Weil ich die Menschen nicht anlügen wollte und mich nicht rechtfertigen wollte dafür, dass ich die Haare jetzt kurz trage. Das Anlügen wäre dann sofort gekommen. Und darum habe ich eine Pressemitteilung geschrieben. In Ihren Texten kommen Krankheit, Angst oder Ärzte nie vor. Doch, Angst kommt schon vor. Aber Ärzte und Medizin haben mit der Schlager-Branche nicht wirklich was zu tun. Stichwort Schlagerwelt: Fanden Sie das nicht merkwürdig, dazustehen und eine Welt zu besingen, die nichts mit Ihrer Realität zu tun hatte? Nein, überhaupt nicht. Schlager ist eine positive Welt, die sehr viel von Sehnsüchten erzählt. Sehr viel von Liebe spricht. Auch von den Harmonien her ist es eine sehr fröhliche, positive Musik. Wie Wohlfühl-Kino, aber in Musikform? Wenn Menschen von einem Schlagerkonzert nach Hause gehen, habe ich selten jemanden Schlechtgelauntes gesehen. Man geht positiver weg, als man hingegangen ist. Das ist das Schöne an dieser Musik. In genau diese Welt konnte ich auch abtauchen bei meinen Konzerten. Einfach einen Moment lang nur in dieser Welt leben. Und danach ging es wieder – müde, aber sehr gut gelaunt und voller Freude und Dankbarkeit, dass ich das überhaupt machen konnte – in die Woche rein. Wäre es nicht authentischer gewesen zu zeigen: Die Krankheit existiert, und ich kann trotzdem strahlen? Wenn ich das öffentlich gemacht hätte, wäre ein Riesentheater losgegangen. Es ist nicht authentischer, auf die Bühne zu stehen und zu sagen, ich bin krank und singe trotzdem. Weil ich es in diesem Moment total genossen habe, dort zu stehen. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Fühlten Sie sich mit der verheimlichten Diagnose nicht allein? Überhaupt nicht. Ich wollte mich ganz egoistisch auf mich und mein Gesundwerden konzentrieren können. Weil das eine Situation ist, die jeder mit sich selber ausmachen muss. Und mir war wichtig, dass auch ich diese Chance habe. Was war konkret egoistisch? Ich wollte in dieser Situation nichts mehr machen, um den anderen noch etwas Gutes zu tun, oder auf andere Rücksicht nehmen. Sie haben einmal gesagt, dass Sie immer die Kontrolle behalten wollen. Haben Sie sich deshalb die Haare vor der Chemotherapie abgeschnitten? Nicht davor. Sondern ich war schon in Chemotherapie, aber bevor sie ausfielen, habe ich sie abgeschnitten. Das war für mich auch eine psychologische Sache. Dann ist der Schock weniger gross. Obwohl man nicht von einem Schock sprechen kann, weil man ja weiss, dass einem die Haare ausfallen. Sie haben das Steuer in die Hand genommen? Ich habe entschieden, wann ich die Haare abschneide und ab wann ich mich mit Perücke bewege. Für mich war das gut so, und diese frühzeitige Planung gehörte für mich als Vorbereitung zur Therapie dazu. Auch: Wie schminke ich mich; Perücke aussuchen; Farbe auswählen; die ganze Vorbereitung mit der Perücke; Wimpern kleben lernen. Das sind alles Sachen, die mir geholfen haben, mich vorzubereiten. Hatten Sie auch manchmal Todesangst? Nein, weil die Krankheit in einem sehr frühen Stadium war und die Ärzte mir so gute Heilungschancen prognostizierten. Und davor, in der Phase der Ungewissheit? Auch dann nicht. Können Sie solche Gedanken wegschieben? Ich schob das nicht weg, ich konzentrierte mich auf das Gesundwerden. Nicht auf Eventualitäten. Wie machen Sie das? Ich habe mich schon immer aufs Positive konzentriert. Darum wollte ich auch die Nebenwirkungen der Therapie nicht wissen. Weil ich mich nicht mit solchen Bildern belasten wollte. Ich war dankbar, dass es eine Chemotherapie gab. Nicht: Jetzt muss ich das machen.

Sie haben eine grosse Gelassenheit. Machen Sie Yoga? Nein. Meditieren Sie? Auch nicht. Woher nehmen Sie diese Kraft? Ich bin einfach ein positiver Mensch. Das ist das, was sehr viele Medienleute in den letzten 20 Jahren von mir nicht verstanden haben. Sie dachten, ich spiele das vor. Ich sei nicht so positiv. Aber ich bin es. Woher kommt das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mittlerweile wachsen die Haare wieder, und Sie tragen jetzt einen dunklen Pixie, das sieht reifer aus. Vielen Dank. Manche sagen, es passt besser zu meinem Charakter, es ist pfiffiger. Meine natürliche Haarfarbe ist braun und da war das naheliegend, dass ich das jetzt etwas dunkler fahre. War Ihr Blond vorher immer gefärbt? Im Showbusiness ist das meistens so. Im Scheinwerferlicht sehen die Haare ungefärbt nicht so strahlend aus. Darum färben die meisten die Haare. Und für mich passt das jetzt gerade gut mit dem Dunkelbraun. Wie es in einem Jahr ist, weiss niemand. Aber jetzt geniesse ich das sehr, bin auch in zwei Minuten fertig mit meiner Frisur – inklusive Föhnen. Was will man mehr? Wenn im Showbusiness die meisten die Haare färben müssen. Wie sehr darf das Leben seine Spuren auf einer der bekanntesten Schlagersängerinnen Europas hinterlassen? Ich glaube eher: Man guckt so in die Welt, wie man sich fühlt. Es gibt positive und negative Spuren.