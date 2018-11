Man kennt ihn aus Hollywood-Filmen wie «Flatliners», zum richtig grossen Star wurde er aber vor allem durch Serien: Kiefer Sutherland. In «24» spielte der kanadische Schauspieler den Agenten Jack Bauer und lancierte den grossen Boom des Binge-Watching, des Serien-ohne-Unterbruch-schauens.

In jüngerer Zeit feierte er unter anderem als US-Präsident in «Designated Survivor» Erfolge. Was kaum bekannt ist: Sutherland ist daneben leidenschaftlicher Gitarrist und Sänger. Die Roots Music hat es ihm angetan, von Country über Blues bis Rock.