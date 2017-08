Am heutigen Freitag eröffnen unter anderem der US-Rapper Wiz Khalifa, das britische Trio Clean Bandit und Züri West die 26. Ausgabe des Open Airs. Am Samstag und Sonntag stehen etwa Mark Forster, K.I.Z., Pegasus, Lo&Leduc, Icona Pop, Gentleman & Ky-Mani Marley sowie Andreas Bourani auf dem Programm.

Insgesamt werden auf drei Bühnen rund 30 Bands dem Publikum einheizen. Das Heitere Open Air ist bekannt für seinen breiten Mix verschiedener Musikstile. Es ist wie in den Vorjahren ausverkauft. Damit sind laut Veranstalterangaben pro Tag 12'000 Besucher auf dem Heiteren.

Im vergangenen Jahr gewann das Open Air wegen des vielfältigen Musikprogramms, seines idyllischen Festivalgeländes und der fröhlichen Atmosphäre den SRF 3-Festivalaward.

Unter der Woche hatten bereits diverse Konzerte die Festivalwoche eingeläutet. Am Dienstag rockten der kanadische Sänger Bryan Adams und der Aargauer Künstler Seven vor 7700 Zuhörern.

An der sogenannten "Magic Night" am Mittwoch trat unter anderem Stiller Has auf. Und am mit 8000 Gästen ausverkauften Volks-Schlager Open Air am Donnerstag stand etwa Beatrice Egli auf der Bühne.