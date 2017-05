Nachdem er einem Auftritt von Gus MacGregor beigewohnt hatte, sagte ein Psychiater einst, er schicke seine Patienten künftig an MacGregor-Konzerte statt in Therapie - so lautet zumindest eine Anekdote, die der britische Musiker einst bei einem Interview zum Besten gab.

MacGregor zog auf dem Höhepunkt einer gefeierten Musicalkarriere - er war sogar für den renommierten Laurence Olivier Award nominiert - der Liebe wegen nach Bern und lancierte hier seine musikalische Laufbahn neu lanciert. Vom Strassenmusiker schaffte es MacGregor, ein Geheimtipp in der Schweizer Musikszene zu werden, nicht zuletzt auch dank der wiederholten Zusammenarbeit mit Jaël.

Seit 2014 Jahren lebt der Musiker ("Lifeline") mit seiner Familie wieder in seiner englischen Heimat, gastiert aber immer wieder für Konzerte in der Schweiz.

Den Auftakt in die aktuelle Konzertreihe mit Ex-Lunik-Sängerin Jaël bildet ein Showcase in Solothurn am (heutigen) Freitag, es folgen Auftritte im Duett in Bern, Basel, Zürich, Hasliberg sowie auf dem Niesen. MacGregor veröffentlichte anfangs dieses Jahres sein neues Album "Dead Horses".