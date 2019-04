Prominente Musiker in den USA trauern um ihren 33-jährigen Kollegen, der mit "Victory Lap" bei den diesjährigen Grammy Awards für das beste Rap-Album nominiert war. "Er war so talentiert, so stolz auf seine Heimat, so engagiert in seiner Gemeinde. Komplett fassungslos, dass er so früh von uns gegangen ist" twitterte etwa Sänger John Legend in der Nacht zu Montag. Er habe erst vor einigen Tagen an einem Musikvideo mit Hussle gearbeitet.

"Das ergibt überhaupt keinen Sinn! Meine Seele ist erschüttert", schrieb R&B-Superstar Rihanna. Weitere Künstler wie Pharrell Williams oder Iggy Azalea erinnerten traurig an Hussles Talent und Engagement.