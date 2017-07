Der 41-jährige Musiker war am Tag zuvor von einem Mitarbeiter erhängt in seinem Haus in Palos Verdes Estates nahe Los Angeles gefunden worden. Es handle sich möglicherweise um einen Suizid, hiess es zunächst. Erst jetzt wurde dies bestätigt. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden.

Winter zufolge wurden im Schlafzimmer des Musiker eine halbleere Flasche Alkohol, aber keine illegalen Drogen gefunden. Der vollständige Autopsiebericht wird kommende Woche erwartet.