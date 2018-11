«Lebst du noch?» Ein SMS nach dem anderen erkundigte sich an diesem verhängnisvollen 14. August besorgt nach dem Befinden von Peter Schärli. Denn der Schweizer Jazz-Trompeter mit internationalem Ruf weilte im Atelier des Solothurner Bildhauers Schang Hutter in Genua, als kaum einen Kilometer entfernt die Morandi-Brücke einstürzte und über 40 Menschen in den Tod riss.

Schärli hat von dieser Katastrophe glücklicherweise gar nichts mitgekriegt. Der 63-jährige Trompeter war vertieft in seine neue Musik, die neuen Kompositionen und Konzepte für sein neustes Bandprojekt. Die Tragödie von Genua ist denn auch nicht explizit in die neuen Stücke eingeflossen, doch seine Musik reflektiert das Leben, die Welt, in der sich der Jazzmusiker bewegt. «Beim Improvisieren wie Komponieren beginne ich im Nichts und lasse etwas entstehen», sagt er, «was um mich herum passiert, fliesst irgendwie automatisch in meine Musik.»