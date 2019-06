Wie KTB am Donnerstag mitteilte, wird Scholz bereits in der nächsten Spielzeit als designierter Intendant in Bern tätig sein. Ab der Saison 2021/22 wird er die künstlerische Gesamtverantwortung übernehmen.

Die Wahl fiel laut der Mitteilung auf Scholz, weil er im Musik- und im Sprechtheater verankert sei und gut vernetzt in der internationalen Kunst- und Kulturszene. Zentral für die Wahl war laut KTB, dass Scholz im österreichischen Klagenfurt an einem Mehrspartenhaus tätig war - erfolgreich, wie KTB sagt.

Derzeit wird KTB gemeinsam von den Mitgliedern der Geschäftsleitung unter dem interimistischen Vorsitz des kaufmännischen Direktors Anton Stocker geleitet. Zu dieser Übergangslösung kam es, nachdem der frühere Intendant Stephan Märki im Juli des vergangenen Jahres Knall auf Fall Konzert Theater Bern verlassen hatte.

Er ging wegen einer Liebesbeziehung zur Leiterin Kommunikation bei KTB und der damit entstandenen Unruhe. Die Leiterin Kommunikation verliess die Berner Institution ebenfalls. Märkis Vertrag wäre bis Juni 2021 weitergelaufen.

Konzert Theater Bern ist ein Vierspartenhaus und ging im Sommer 2011 aus der Fusion des früheren Stadttheaters Bern mit dem Berner Symphonieorchester hervor.

KTB gab am Donnerstag auch bekannt, dass Roger Vontobel ab der Spielzeit 2021/22 neuer Schauspieldirektor wird. Der Zürcher kommt auf Wunsch des designierten Intendanten Scholz nach Bern. Derzeit ist Cihan Inan Schauspieldirektor in Bern.