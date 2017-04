«Reloaded» hat durchaus auch ein paar Tiefs. Songs, die fast ein bisschen unnötig wirken. «Reloaded» ist eher ein Kurzsprint, in dem Mimiks zeigen will, was er alles kann, und sicher kein Marathon. Aber das war wohl auch das Ziel dieser Übungsanlage: Spass haben. Der Muskelkater vergeht schnell. Hauptsache, es läuft.

Mimiks: Jong & Hässig Reloaded (FM Records).