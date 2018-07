Die Open-Air-Festivals programmieren am Publikum vorbei. Diese Feststellung scheint nicht zu weit hergeholt, wenn man die sozialen Medien als Stimmungsbarometer unserer Gesellschaft nimmt.

Ein Blick auf Facebook, Twitter und Co. zeigt nämlich das genaue Spiegelbild der Open-Air-Line-ups auf. Machen Frauen an den diesjährigen Musikfestivals gerade mal einen Bruchteil des gesamten Programms aus (siehe Text oben), lassen die Musikerinnen auf den sozialen Netzwerken ihre männlichen Kollegen in puncto Beliebtheit weit hinter sich.