Die Angst setzte bereits Stunden vor dem Konzert ein. Unaufhaltsam. Im entscheidenden Augenblick übernahm sie, liess den Geigenbogen zittern. Solche Situationen seien furchtbar gewesen, sagt ein pensionierter Musiker des renommierten Zürcher Tonhalle Orchesters. «Ich dachte, jeder könne es hören. Und ich fühlte, dass ich auf dem Instrument nicht ausdrücken konnte, was ich wollte.»

Applaudierten die Zuschauer am Ende des Konzerts minutenlang, kämpfte der Geiger noch stundenlang mit sich selber. «Extrem unzufrieden» sei er dann jeweils mit seinem Spiel gewesen. Das Hadern wurde schon bald von der Angst vor dem nächsten Auftritt abgelöst. Ein Teufelskreis. «Die Musik trat in den Hintergrund. Das Lampenfieber erschien mir wie ein Schicksalsschlag», sagt er. Bis ihm ein Arbeitskollege im Orchester von Betablockern erzählte.

Angst vor der Bühne

Obwohl im Ruhestand, will der Geiger seinen Namen in der Zeitung nicht lesen. Er ist nicht der Einzige. Die meisten Musikerinnen und Musiker lehnten es ab, im Rahmen dieses Artikels über den Tablettenkonsum zu sprechen, der in klassischen Orchestern verbreitet ist. Das Tabu ist riesig. Obschon Experten schätzen, dass rund 30 Prozent der Orchestermusiker bereits zu Betablockern gegriffen haben, wenn das Lampenfieber zu gross, die Bühnenangst zu schrecklich wurde.

In Deutschland gaben bei einer breiten Erhebung mehr als 90 Prozent der Berufsmusiker an, Lampenfieber zu haben. In Lausanne haben Forscher des Instituts für Gesundheit und Arbeit dazu 194 angehende Berufsmusiker befragt. Dabei zeigt sich: Für jeden Dritten sind Angstgefühle auf der Bühne sogar ein ernsthaftes Problem.

An der Studie beteiligt war Horst Hildebrandt, Leiter Musikphysiologie an der Zürcher Hochschule der Künste und an den Musikhochschulen Basel. Er sagt: «Beim übermässigen Lampenfieber handelt es sich vorwiegend um ein erlerntes Phänomen. Genetische Veranlagungen spielen nur eine geringe Rolle.» Es gebe Menschen, die im privaten Umfeld höchst ängstlich seien, die Bühne aber problemlos beträten. Umgekehrt könnten privat mutige Personen enorm leiden, wenn der nächste Auftritt bevorstehe.

Der Körper erschlägt die Kunst

Mitunter kann sich die Angst so stark auswirken, dass perfekt eingeübte Melodien und Phrasen zunichtegemacht werden durch zitternde Hände, schweissnasse Finger oder einen trockenen Mund. Dies, weil Stresshormone wie Adrenalin oder Kortisol den Körper fluten.

Damit der Körper der Kunst kein Schnippchen schlägt, greifen Berufsmusiker nicht selten zu Alkohol – oder Tabletten. Betablocker, mit vollem Namen Betarezeptorenblocker, hemmen die Wirkung der Stresshormone und unterbinden die körperlichen Symptome von Nervosität. Die Medikamente sind rezeptpflichtig und werden bei Herzkrankheiten oder Bluthochdruck verschrieben. Daneben haben Betablocker eine glänzende Zweitkarriere gemacht – auf den grossen Konzertbühnen der Welt. Der einstige Tonhalle-Musiker weiss warum: «Das Medikament verhinderte das Zittern und befreite mich von diesem Angstzustand. So konnte ich mich wieder auf die künstlerischen Aufgaben fokussieren. Es war wie eine Erlösung .»

Risiko Selbstmedikation

Doch was sind die Folgen dieses Konsums? Ist er schädlich? Gemäss Kardiologin Isabella Sudano vom Universitätsspital Zürich berge ein «falscher Einsatz» von Betablockern gewisse Risiken. Weil einige dieser Medikamente vermeiden, dass ein tiefer Zuckerspiegel spürbar ist, dürften etwa Diabetiker sie nicht nehmen.

Gefährlich können sie auch für Asthmatiker oder Personen mit tiefem Blutdruck sein. Sudano sagt, sie rate grundsätzlich davon ab, wegen Stress zu Betablocker zu greifen: «Zentral ist aber, dass die Einnahme in jedem Fall von einem Arzt überwacht wird.» Da die Tabletten allerdings mit ein paar Klicks im Internet bestellt werden können, entfällt diese Kontrolle häufig. Körperlich machen Betablocker nicht süchtig.

Psychisch können sie allerdings abhängig machen, sagt Udo Rauchfleisch, emeritierter Basler Psychologieprofessor. Er berät in seiner Praxis Berufsmusiker, die unter Bühnenangst leiden. «Die Medikamente verfestigen den Eindruck, dass Auftritte ohne sie nicht mehr möglich sind. Die Angst wird dadurch grösser», sagt er.