Thomas Beat Füri wurde am 22. Juli 1947 in Bern in eine Musikerfamilie hineingeboren. Die Mutter war Cellistin, der Vater Geiger. Thomas Füri wurde zunächst vom Vater unterrichtet und studierte danach bei Max Rostal am Konservatorium in Bern. Noch bevor er das Diplom hatte, wurde er vom Kammermusikorchester Camerata Bern gebeten, sie auf einer Welttournée zu begleiten.

1973 bis 1980 war Füri erster Geiger in Koblenz, Lausanne und Basel, danach dozierte er an den Musikhochschulen in Winterthur und Zürich. Von 1979 bis 1993 leitete Füri die Camerata Bern, parallel dazu musizierte er ab 1985 bei I Salonisti, die 1998 einen Echo Klassik erhielten. Füri selber wurde unter anderem mit dem Musikpreis des Kantons Bern und dem Goldenen Bogen der Meiringer Musikfestwochen ausgezeichnet.