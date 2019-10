Über ein halbes Jahrhundert lang war das Prädikat «Goldene Stimme aus Prag» Karel Gotts Markenzeichen. Drei Jahre hatte er anfangs der 60er-Jahre am Prager Konservatorium Gesang studiert. 1967 hatte er mit «Weisst du wohin» – der Deutschen Version von Laras Lied aus der weltbekannten Verfilmung von «Dr. Schiwago» – seinen Eroberungszug durch die Herzen der deutschen Schlager-Fans angetreten, und der Aufstieg von Gott in dem Schlagerhimmel hatte begonnen, der damals wie heute voller Liebes- und Sehnsuchts-Geigen hing.

Der Erfolg strafte die «Naserümpfer» Lügen

«Goldene Stimme» war – obwohl grundsätzlich ziemlich nichtssagend – ein Stempel, der sich ausgezeichnet verkaufen liess. Auf Bildern oder beispielsweise bei Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade, schien selbst Karel Gotts Teint golden zu schimmern. Seine Stimme hingegen tönte alles andere als metallen, sondern weich, schmelzend, verträumt – fast so, als würde man beim Zuhören in einen Berliner beissen. Nicht von ungefähr wurden er und viele seiner musikalischen Weggefährten denn auch immer wieder abwertend in die Schublade «Schmalzsänger» gepresst. Der Erfolg von Karel Gott strafte die «Naserümpfer» Lügen.