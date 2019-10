Campino grübelt über die Zukunft der Toten Hosen

Verglichen mit einem Fussballspiel befänden sie sich jetzt vielleicht schon in der 82. Minute", sagte der 57-Jährige der "Augsburger Allgemeinen". "Wir fänden es schön, wenn uns unsere Freunde darauf aufmerksam machen, ab wann es langsam peinlich wird."

Der Sänger betonte allerdings im selben Atemzug: "Noch können wir jedenfalls mithalten. Wir sehen das an den Festivals, wo wir uns ja auch mit anderen, auch jüngeren Gruppen messen müssen", so Campino. "Solange wir da noch so beliebt sind, haben wir das Gefühl, noch richtig zu liegen. Es gibt also keine Ermüdungserscheinungen." Die Toten Hosen gaben 1982 ihr erstes Konzert.