Angaben dazu, wo und wann das Musical starten soll, gab es noch nicht. "Das Musical ist eine wunderbare Möglichkeit für unsere Familie", liess sich Gibb in der Mitteilung zitieren. "Es ist ein weiteres Abenteuer für uns und eine Möglichkeit, das Scheinwerferlicht auf alle meine Brüder zu richten und endlich die wahre Geschichte zu erzählen. Ich kann es nicht abwarten anzufangen."

Gibb hatte die Bee Gees in den 50er Jahren gemeinsam mit seinen beiden bereits gestorbenen Brüdern Maurice und Robin in Grossbritannien gegründet. Mit Songs wie "How Can You Mend a Broken Heart", "Too Much Heaven", "Nights On Broadway" und "Stayin’ Alive" hatte die Band Welterfolge gefeiert.