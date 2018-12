«Herr Dokter, Herr Dokter, i bruche äs Schnäbi zum Räppä u so wär's drum würkläch no gäbig.» So lautet eine Zeile auf dem ersten Album der Berner Rapperin Steff la Cheffe.

2010 ist es erschienen, seither ist viel Zeit vergangen. Steff la Cheffe, die eigentlich Stefanie Peter heisst, hat nach dem ersten Album «Bittersüessi Pille» zwei weitere veröffentlicht.