Der 1978 in Riga geborene Künstler zählt zu den aufstrebenden Dirigenten der jüngeren Generation. So gewann er den prestigeträchtigen Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg, aus dem unter anderem der Venezolaner Gustavo Dudamel hervorging.

Rubikis wird Nachfolger des seit 2012 amtierenden Ungarn Henrik Nanasi, der zum Ende dieser Spielzeit das Haus verlässt, um sich seiner internationalen Karriere zu widmen.

Rubikis war von 2012 bis 2014 Musikalischer Direktor des Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theaters in Nowosibirsk. Er dirigierte an der Lyric Opera of Chicago, dem Bolschoi-Theater und war Gastdirigent zahlreicher Orchester. Im Sommer übernimmt er die Leitung des "Fliegenden Holländers" im Passionstheater Oberammergau und gibt dann sein Debüt an der Welsh National Oper in Cardiff.