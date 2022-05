Museumstag im Aargau Vom Skizzenbuch bis zum Stadtspaziergang: Vier Ausstellungstipps in der Region Einmal im Jahr feiern sich Museen mit einem internationalen Festtag. Was wäre da ein passenderes Geschenk als ein Vernissagen-Reigen?

Auch Ursula Steinachers «Gestrüpp» gehört zur Wettinger Kunstsammlung. Daniele Lupini

Der Sommer gehört den Musik-Festivals, der Frühling den Museen. Spätestens zum internationalen Museumstag – er fällt in diesem Jahr auf den kommenden Sonntag – putzen sich die Häuser heraus.

Festtagsprogramme und Sondereintritte öffnen Türen, auch für jene, denen sonst die Schwellen zu den ehrwürdigen Hallen, zu Kunsttempeln und historischen Schatzkammern doch zu hoch sind. Es ist ein Fest ohne Gästeliste und Türsteher. Und auch wenn diese auch sonst nicht vor musealen Eingangstoren patrouillieren, wünschte man sich noch mehr von solcher Leichtigkeit im Ausstellungsalltag.

Die Häuser im Aargau fahren nun also nicht nur mit einem vielfältigen Vermittlungsangebot auf – in Baden etwa vereint man Kräfte nach dem Motto «The Power of Museums» – sondern ziehen mit einigen Vernissagen nach. Wir haben uns umgesehen und Geschichten entdeckt, poetische, persönliche und kunsthistorische.

Kunstgeschichte und Lokalgeschichte wird in Wettingen erzählt. Vor 50 Jahren, also 1972 wurde dort die Galerie im Gluri Suter Huus (GSH) gegründet. Der Ausstellungsraum entstand weniger aus Protest von Kunstschaffenden, sondern mehr als ein Angebot der Gemeinde, die das Haus seither finanziell trägt.

Der Künstler Ruedi Sommerhalder war Mit-Inititator, zusammen mit Karl Meier, damaliger Gemeindeschreiber, dem es gelang, zwischen Politik und Kultur zu vermitteln. Man eröffnete mit einer Ausstellung der Wegbereiterin für viele weiter Künstlerinnen – der viel zu lange unbekannt gebliebenen Wettingerin Ilse Weber. Sarah Merten, die das Haus seit 2019 leitet, ist stolz auf die Geschichte:

«Dass ein solches Haus nun schon 50 Jahre besteht, lokal verankert ist und geschätzt wird, ist bemerkenswert.»

Wenn sie nun also 50 Jahre Gemeindegalerie und 50 Jahre Sammlungsgeschichte feiert, dürfen diese Anfänge nicht fehlen. Und so ist auch der ehemalige Gemeindeschreiber Teil der Jubiläumsausstellung. Das ganze Jahr steht im Zeichen des Jubiläums.

Doch bevor man im Sommer und im Herbst auf das «Heute» und das «Morgen» blickt, stöbert man in der Geschichte. Seit dem Auftakt von Ilse Weber eröffneten über 280 Ausstellungen, eine umfassende Sammlung wurde aufgebaut. Sie ist das Herz der am Sonntag eröffnenden Ausstellung «50 Blicke auf die Wettinger Kunstsammlung».

50 Personen, die die Geschichte des Hauses miterzählt haben, durften sich jeweils ein Werk aus dieser Sammlung auswählen. Unter ihnen ist etwa das gesamte Aufsichtteam, befreundete Kuratoren wie Markus Stegmann (Museum Langmatt) oder Claudia Spinelli (Kunstraum Baden), und eben, unbedingt, der ehemalige Gemeindeschreiber Karl Meier. «Die Sammlung umfasst über 1100 Werke. Das Ausstellungskonzept ist deshalb ein Schatzheber, weil wir natürlich nicht alle Werke permanent zeigen können», so Merten.

Warum sie ein Bild ausgewählt haben, erzählen die Beteiligten auf beistehenden Tafeln selbst. Weil sie etwa im Rathaus täglich an einem Werk vorbei liefen, aus Erinnerung an eine Landschaft oder in Gedenken an die kürzlich verstorbene Künstlerin Gabi Fuhrimann. «Uns wurden zum 50. Geburtstag lauter persönliche Geschichten voller Überraschungen geschenkt» erzählt die Kuratorin.

Der Zeichner und Cartoonist Lawrence Grimme spannt als Gast eigene Linien zwischen den Werken. In 22 feinen, wie humorvollen Tuschezeichnungen spürt der Zürcher dem Sammeln und der Sammlung nach.

«dont leave me alone» schreibt Birgit Kempker in ihrem Skizzenheft. Serge Hasenböhler

Birgit Kempker schreibt Bücher und Hörstücke mit klingenden Titeln wie «Die Wurzel des freien Radicalen ist Herz» oder «Sehnsucht im Hyperbett, ein transverfickter Diskurs». Sie las 1985 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und gewann mehrere Preise für ihr erfindungsreiches Schreiben.

Poetisch verworren wie ihre Texte sind auch Kempkers Zeichnungen, mit denen sie zahlreiche Notizbücher füllt. Sprachfetzen durchdringen die Bildwelten, die mal humorvoll, mal abgründig sind. In der Bibliothek der Familie Brown im Museum Langmatt liegen diese Bücher nun zum Durchblättern aus. Ein Hörstück gibt zudem klangvollen Einblick in die Gedankenwelt der Autorin und Künstlerin.

Damit baut das Museum seinen Schwerpunkt für Literatur weiter aus, den es mit der Ausstellung der lyrischen Collagen der Nobelpreisträgerin Herta Müller aufgenommen hat.

Ishita Chakrabortys Bänke erzählen Geschichten. Thomas Kern

Auf Schweizer Trottoirs gibt es viele Bänke. Die drei, die Ishita Chakraborty in Baden, Möriken-Wildegg und in Lengnau aufstellt, haben jedoch etwas zu erzählen. «Whispering Benches. Unfortunately, It Was Paradise» nennt die Künstlerin das Projekt.

Sieben Menschen, die ihre Wurzeln anderswo haben, in Israel etwa, in Brasilien oder in Afghanistan, haben ihr ihre Geschichte erzählt. Es sind persönliche Erfahrungen, Gedichte oder auch Lieder, die eindrücklich intim von Heimat, vom Ankommen und vom Fremdsein berichten.

Ishita Chakraborty kommt ursprünglich aus Indien, wo sie bereits als Künstlerin gearbeitet hat. Inzwischen ist der Aargau ihre zweite Heimat. An der Auswahl 21 im Aargauer Kunsthaus räumte sie auch gleich zwei Preise ab (den der Kunsthaus-Jury und den CS-Förderpreis).

Immer wieder beschäftigt sie sich mit den Stimmen derer, denen man oft nicht zuhört. Mit den Bänken gibt sie diesen Stimmen einen Raum. Gezimmert haben die Möbel Insassen der JVA Cazis Tignez in Graubünden. Eine Möbeldesignerin sei sie nämlich nicht, habe Gianni Jetzer, Kurator des Projekts, ihr ehrlich sagen müssen, erzählt Ishita Chakraborty.

Forum Schlossplatz Residenz Celia und Nathalie Sidler zvg / Forum Schlossplatz

An der Fassade der Villa zum Schlossgarten in Aarau weht eine neue Fahne. Eine Rüeblitorte haben die neuen Hausgäste Celia und Nathalie Sidler gehisst. Die Zwillingsschwestern aus Sarnen leben und arbeiten normalerweise in Basel. Nun sind sie vor einigen Tagen als fünfte Residenzgäste im Forum Schlossplatz eingezogen.

Die Rüeblitorte mag eine Ankündigung sein, denn die Künstlerinnen kitzeln mit ihren Projekten gerne Geschmacksnerven: Sie verzierten Butter, die sie auf dem Wochenmarkt verkauften, mit Motiven von Neophyten statt Enzian und Edelweiss; sie gossen Rinderzungen aus Rahmkaramell oder bedruckten Marzipankonfekt mit Werbesprüchen von Banken. Was zur Abschlussperformance der Residenz aufgetischt wird, bleibe noch ein Geheimnis der Küche.

Während das Residenzprogramm Kunstschaffende auffordert, das Haus neu zu entdecken, erzählen die «Hausgeschichten» von der bewegten Vergangenheit des rund 300-jährigen Baus: Von der Nutzung als Gartenhäuschen, als erstes Bundeshaus – und nun als Kulturinstitution.