Museum Langmatt So könnte die Zukunft der Langmatt aussehen Der Architekturwettbewerb für die Sanierung der Villa Langmatt ist entschieden. Die Badener Bevölkerung wird im Frühjahr 2023 über das Projekt abstimmen.

«En plein air» heisst das Projekt von Ernst Niklaus Fausch.

Die Villa Langmatt in Baden ist herrschaftlich anzuschauen. Im weitläufigen Park erzählt sie von einer vergangenen Ära, von der Geschichte der Familie Brown, die Gründer der BBC, der späteren ABB. Heute ist der Jugendstilbau das Zuhause der Stiftung Langmatt und mit ihr das Museum mit einer der damals ersten Impressionismus-Sammlungen der Schweiz. Beim Schritt ans Haus heran wird aber schon das Problem sichtbar: Die Villa altert. Und wie in einem guten Kosmetikstudio wird es teuer, den Verfall aufzuhalten. So teuer, dass die Stiftungsgelder, die ähnlich Marode sind, wie das hübsche Fachwerk, dafür nicht ausreichen.

Dabei sind es Gebrechen am Herzen der Sache: Das Holzwerk muss saniert und nach mehreren Wasserschäden - ausgerechnet an den empfindlichen Sammlungsräumen - müssen Leitungen ersetzt werden. Das Sicherungssystem braucht eine Modernisierung. Und neu dazukommen sollte ein Lift und ein Raum für Veranstaltungen.

Eine Lösung dazu liegt inzwischen vor. In einem offenen Architekturwettbewerb gewann Mitte Juli das Projekt «en plein air» des Büros Ernst Niklaus Fausch. Die Architekten schlagen ausserdem einen durchlässigen Glaspavillon vor, der vom Staudengarten zur Villa führt. «Es ist ein sehr schöner, filigraner Entwurf», sagt Museumsdirektor Markus Stegmann, «Mir gefällt die dramaturgische Platzierung: Beim Ankommen wird man gleich die alte und die neue Langmatt sehen.» Im Pavillon könnten Vernissagen gefeiert werden. Das langgezogene Dach deckt den Weg zum neuen barrierefreien Eingang.

Drei Bilder sollen 40 Millionen Franken einbringen

Der Kulturleuchtturm wird von Stadt und Kanton unterstützt. Die auf ungefähr 17 Millionen Franken geschätzten Baukosten würden sie zu grossen Teilen mittragen – unter einer Bedingung: Die Stiftung Langmatt und das Museum bleiben langfristig erhalten. Dafür fehlen der Stiftungskasse, deren Kapital für den Erhalt des historischen Baus und die Betriebskosten von Anfang an zu gering bemessen waren, rund 40 Millionen Franken. Diese soll der Verkauf von maximal drei Sammlungswerken einbringen.

«Mit dem Tabuthema des Bilderverkaufs exponiere ich mich, aber ich nehme meine Verantwortung für die Langmatt wahr, was meiner Aufgabe als Museumsdirektor entspricht.»

Das Konzept «Zukunft Langmatt» wurde 2020 vom Einwohnerrat nahezu einstimmig angenommen – und löste damit die nationale Debatte aus: Darf ein Museum Bilder verkaufen?

Mit dem konkreten Architekturvorschlag auf dem Tisch kann man umformulieren: Ist diese Sanierung den Bilderverkauf wert? «Die Frage muss man stellen», sagt Stegmann, «das Ensemble, das nicht nur die Kunstsammlung umfasst, sondern auch für eine zentrale Epoche der Badener Industriegeschichte steht, ist einzigartig in der Schweiz. In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Besucherzahl verdoppelt. Das zeigt, welches Potenzial die Langmatt hat.»

Maximal drei Werke sollen veräussert werden. Man kann nur schüchtern hoffen, dass diese nicht in privaten Wohnzimmern für die Öffentlichkeit verschwinden werden. Etwa 50 französische Impressionisten blieben dem Museum und somit der Badener Kulturlandschaft erhalten.

Cézanne, Monet oder Gauguin liegen in der Waagschale

Grundsätzlich ist ein Bilderverkauft erlaubt, so der internationale Museumsverbund ICOM, wenn die «Substanz» der Sammlung darunter nicht leidet. «Es geht nicht nur um das Ausmass und die Qualität der Sammlung, sondern schlicht um das Überleben der gesamten Langmatt», so der Museumsdirektor. «Zum Glück sind die wichtigsten Werke gemäss Stiftungsstatuten geschützt.» Trotzdem: Grosse Namen wie Cézanne, Monet oder Gauguin liegen in der Waagschale.

In der Branche verwirft man die Hände, der äusserte sich dezidiert dagegen. Dort wo das Steuergeld verteilt wird, fragt man anders. Ob man denn mit dem Verkauf einiger Werke mehr, nicht gleich die Baukosten ebenfalls selbst tragen könne) Den Reflex kann Markus Stegmann nachvollziehen, doch:

«Das wäre ein Bruch von Testament und Stiftungsstatuten, was wir nicht verantworten können.»

In einer Pandemie, in der das Geld sparsam ausgegeben wird, kann man diesen Einwand häufiger erwarten. Zuletzt wird die Badener Stimmbevölkerung im Frühjahr 2023 über die Ausgaben für die Sanierungskosten abstimmen – und entscheiden, wie es mit der Langmatt weitergehen soll. Einen hoffnungsvollen Blick in die Kristallkugel wagt bis dahin die Ausstellung zum Architekturwettbewerb.