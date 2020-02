Mundart-Popduo Dachs: Die zwei mit der Hymne auf Beat Breu

«DüDaDo» hätten sie lange vor der Postauto-Affäre geschrieben, und auch die Idee zu «Beat Breu» sei schon älter. «Mit dem Song wollten wir unsere Bewunderung ausdrücken», sagt Lukas Senn, die andere Hälfte von Dachs. Die Bewunderung für einen, der sich durch Rückschläge nicht bremsen lässt. Für einen, dessen Karrierekurve nicht stetig nach oben ging, sondern der auch einmal «abwärts und mängmol graduus» fahren musste, wie es im Song heisst.

Pedro Lenz zu Dachs: «Gschiidi Mundartmusig»

In die Zukunft blicken können Dachs also nicht. Aber sie schaffen es, die Gegenwart auf den Punkt zu bringen. Das war schon auf dem Debütalbum «Immer schö lächlä» so. Bei ihrer eigenwilligen Mischung sind sie geblieben: St. Galler Mundarttexte, mit Kopfstimme gesungen und mit süss-melancholischem Electropop unterlegt. Man muss an Jeans for Jesus denken, denn wie die Berner geben Dachs der Schweizer Mundartmusik eine neue Richtung, weg von Heimattümelei und Berner Gemütlichkeit, hin zur weiten Welt. Hört man nicht genau hin und ignoriert den Dialekt, klingen Dachs nach modernem Pop von irgendwo. Erst bei näherer Beschäftigung wird klar, dass da einer auf St. Gallerisch singt und «gschiidi Mundartmusig» macht, wie Autor Pedro Lenz einmal anerkennend bemerkte.

Berührendes, Trauriges und Witziges

Man muss auch an Manuel Stahlberger denken, denn ähnlich wie der St. Galler Liedermacher erzählen auch Dachs kleine Geschichten aus dem Alltag und verhandeln damit grosse Themen. «Si händ dä Schlagzüger us dä Band grüert im letschtä Oktober»: Mit diesem ersten Satz aus dem gleichnamigen Song könnte auch ein Stahlberger-Lied beginnen. Es ist wohl kein Zufall, dass der Stahlberger-Schlagzeuger Dominik Kesseli im Dachs-Videoclip den verschmähten Drummer spielt.