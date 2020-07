Moderne Groteske und Familienepos: Der Roman «Mutter aller Schweine» erzählt klug über eine Familie von Schweinezüchtern in Jordanien

Auch wenn man als Leserin nicht in einer jordanischen Kleinstadt lebt; auch wenn man sich als Leser nicht den Hass der muslimischen Nachbarn auf sich gezogen hat, weil man als Christ sündhafte Schweine züchtet: Jeder hat schon diese benommenen Morgen erlebt, in denen sich alles gegen einen verschworen zu haben scheint. So ist man sofort ganz bei Hussein und fühlt mit ihm, als er verkatert in einen Tag startet, an dem so viel passieren wird, wie sonst in einem ganzen Jahr.

Der Auftakt von Malu Halasas Roman «Mutter aller Schweine» zieht gleich in die Geschichte hinein. Hussein hatte am Vorabend zu viel getrunken. Nun will er sich kaltes Wasser ins Gesichts spritzen, doch da kommt kein Tropfen aus dem Wasserhahn. Die Leitungen sind leer, die Felder rundum halb verdorrt. Sein noch neues Haus zeigt bereits «eindeutige Zeichen des Verfalls». Das klapprige Auto, in dem er zur Arbeit fährt, ist so kurz, dass ein grosser Mann wie er sich die Knie am Lenkrad anschlägt. Es hat einen neuen Kratzer abbekommen, böswillig menschengemacht. Der Lack ist ab: Bei Natur, Gebäuden, Tier, Auto und Mensch: «In Husseins ehemals glatte, schöne Züge haben die Jahre Krähenfüsse gegraben.»