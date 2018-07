Lehmann wuchs in Staufen auf und ist seit sechzehn Jahren in Ennetbaden wohnhaft. Sie begeisterte sich früh für Musik, sang in der Kanti in verschiedenen Bands und machte zunächst eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Doch die Musik habe sie mit aller Macht zu sich gezogen.

Zur Jahrtausendwende zog Lehmann deshalb für ein halbes Jahr nach Los Angeles, um Gesangsunterricht am «Musicians Institute» zu nehmen. Als sie in die Schweiz zurückkehrte, war sie in ihrem Wunsch bestärkt, alles auf die Musik zu setzen.

Sie schlug sich als Backgroundsängerin, unter anderem für Seven, durch und veröffentlichte schliesslich zwei Solo-Alben. Eines Tages erhielt sie ein E-Mail von einem gewissen Georg. Ihm gefiel ein Mundart-Song von Lehmann, und er wollte sich mit ihr wegen eines Projektes treffen. «Ich habe das Mail beinahe gelöscht, weil ich es für Werbung hielt», so Lehmann. Gut, dass sie das E-Mail schliesslich doch gelesen hat.

Sechs Frauen, sechs Dialekte

Georg heisst mit vollem Namen Georg Schlunegger und ist Komponist und Produzent bei der Musikproduktionsfirma Hitmill. Nachdem er zuletzt mit dem Männerchor «Heimweh» Erfolge feierte, fasste er nun ein neues Projekt ins Auge. «Georg suchte nach Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, Beruf und Familie haben. Als er mir das Projekt erklärte, fand ich: Das bin ich! Da gehöre ich dazu», erinnert sich Lehmann.

Für die elf Songs des Albums «Härz» hat sich Schlunegger ausgiebig mit Cathryn, Nyna, Ai-Yen, Isabelle, Tabea und Deborah unterhalten. Darüber, was die Frauen berührt und sie in ihrem Leben beschäftigt. Auf die Nachfrage antwortet Cathryn Lehmann lachend: «Es sind Themen, die einen halt beschäftigen, wenn man nicht mehr ganz zwanzig ist.»