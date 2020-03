Mit diesen Tricks können Sie trotz geschlossenen Museen auf der ganzen Welt Kunst bestaunen

Am Anfang war Wuhan. Hier begann die Corona-Krise. Hier bin ich nach einer Yangtse-Flussfahrt vor bald zwanzig Jahren für eine Nacht gestrandet. Das reichte mir in diesem Stadt-Moloch. Es reichte allerdings nicht für einen Museumsbesuch. Den habe ich vorgestern nachgeholt – und gestaunt. Das 1953 gegründete Hubei Provincial Museum ist eines der acht wichtigsten kunsthistorischen Museen Chinas. Eine riesige Anlage, architektonisch ein Mix der Chu-Tradition (770–476 v. Chr.) mit dem zeitgenössischen chinesischen Repräsentationsstil. Gärten, Wege, Brücklein verbinden die drei Gebäude, über 200000 Artefakte besitzt es – man muss also entscheiden, welche Abteilungen man sich anschauen will. Jadeschnitzereien, alte Bronzegefässe und fein ziselierte Metallarbeiten verkörpern das typisch Chinesische. Andrerseits ist es spannend, bei den Tongefässen zu sehen, wie diese frühesten Errungenschaften der Menschheit sich weltweit ähneln. So flanierte ich also durch mehrere Stockwerke von Vitrine zu Vitrine, der Besucherandrang hielt sich in Grenzen, westliche Touristen waren nicht auszumachen.

Nein, das ist kein Traum, keine Erfindung. Ja, Wuhan ist noch immer Sperrzone, auf den Plätzen wird frühmorgens nicht gemeinsam Tai-Chi exerziert oder nach Walzerklängen aus Gettoblastern getanzt. Das Museum ist selbstverständlich zu. Aber mein Besuch fand statt. Bequem – und vorbildlich abgesondert – von zu Hause aus.

Die Museen haben ihre Portale weit geöffnet

Die Online-Hintertüren Tausender Museen weltweit stehen 24 Stunden am Tag offen – auch in Zeiten des Lockdown. Den einfachsten Zugang findet man per Google Arts And Culture, ein Portal, das seit 2011 Tausende von Zugängen, Tipps und Tutorials bündelt. Direkt zu den Museen geht’s via https://artsandculture.google.com/partner – mit dem Vorteil, dass alle Häuser nach dem gleichen einfachen Schema und in guter Qualität erfasst sind.

Einer kurzen Beschreibung des Museums folgt eine bebilderte Liste mit Storys zu einzelnen Werken oder Schwerpunkten. Das beste, das hintergründigste Tool. Im Rijksmuseum Amsterdam – einem der online am üppigst dotierten Häuser – sind elf wunderbar gemachte Bildbetrachtungen abrufbar. Bei der berühmten «Briefleserin» von Johannes Vermeer werden mit Zooms und Schriftbändern der Einsatz von Blau, die «Fehler» beim Schattenwurf oder die Karte im Hintergrund erklärt. Auf Englisch. Aber Google wäre nicht Google, wenn nicht das Angebot zur Übersetzung aufploppen würde. Sie ist durchaus akzeptabel.