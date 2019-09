Durch eine ungewohnt schmale Türe betritt man eine funktionale kleine Wohnzelle. Schlafstätte, Bad und Küche sind so knapp wie möglich bemessen, spartanisch und komplett weiss möbliert. Fenster gibt es keine, nur ein Oberlicht, durch das der Tag in die «Klause» eindringt.

Von aussen mutet die minimalistische Architektur mit ihrem abgerundeten Dach daher eher wie ein riesiger Duplo-Stein als wie eine Wohnstätte an. Der 1993 an Aids gestorbene israelische Künstler Absalon hat sechs solcher «Cellules» entwickelt für ein Leben in sechs Metropolen. Das für Zürich bestimmte Modell steht nun im Migros Museum in der Ausstellung United by Aids symbolisch für den meist zwangsläufigen sozialen Rückzug HIV-kranker Personen.

Er habe keine «Stop-Aids-Ausstellung» machen wollen, sagt Kurator Raphael Gygax, sondern eine Schau, welche die grosse Pandemie der 1980er-Jahre aus Sicht und im Umfeld der bildenden Kunst beleuchtet. Die Liste der beteiligten Kunstschaffenden, von denen mehrere in den frühen oder mittleren 1990ern gestorben sind, macht denn auch rasch klar: Auch die Kunstwelt war von der Krankheit stark betroffen. Ganze «Communities» seien etwa in New York, einem der «Epizentren» von Aids Mitte 1980er, ausgelöscht worden, während die Reagan- Regierung das Problem lange beharrlich totschwieg.