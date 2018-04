«Seit Wagners Gefühlsaufruhr und Tschaikowskys Kanonen hat niemand mehr eine Musik geschaffen, die so körperlich und wütend und doch so zugänglich ist», begründete die schwedische Jury. Der PolarPreis ist mit einer Million schwedischen Kronen (114 370 Franken) dotiert und gilt als eine Art Nobelpreis für Musik. Die Preisträger nehmen die Auszeichnung am 14. Juni in Stockholm in Gegenwart von Schwedens Königsfamilie entgegen. In der Musik von Metallica spielt Leadgitarrist Kirk Hammett (56) eine zentrale Rolle. Sein Spiel hat «Enter Sandman», «One» oder «Master Of Puppetts» zu Klassikern und Metallica zu einer der populärsten und einflussreichsten Metalbands gemacht. Auf «Hardwired ... to Self-Destruct», dem aktuellen Album, läuft Hammett zu Höchstform auf.

Kirk Hammett, als Band will man einerseits erkennbar bleiben, andererseits Neues wagen. Wie bewältigen Sie diesen Spagat?

Kirk Hammett: Als Band wollen wir uns weiterentwickeln und nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir wollen zeigen, dass wir immer noch ein kreatives, denkendes und arbeitendes Gebilde sind. Zurückzuschauen auf das, was wir bisher erreicht haben, reicht uns nicht. Da würden wir uns als Band überhaupt nicht wohlfühlen. Wir schalten lieber einen Gang höher und kreieren neue Musik, das stimuliert uns und fordert uns heraus.

Auf welche Weise fordern Sie sich selbst heraus?

Indem ich auf meiner Gitarre neue Sachen ausprobiere. Letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel ein Saxofonsolo auf John Coltranes Album «Giant Steps» 500-mal angehört und dann versucht, es nachzuspielen. Daran kann ich als Musiker wachsen. So kriege ich Ideen und komme den Geheimnissen meines Instruments immer mehr auf die Spur. Das alles bringe ich dann wieder in die Band mit hinein und am Ende kommen dabei vielleicht drei verschiedene Gitarrensoli heraus.

Metallica-Songs fordern von Gitarristen hohe Virtuosität. Haben Sie sich die Virtuosität bei den Jazzern abgeschaut?