Wenn ein Filmfestival wie Locarno sein neues Programm vorstellt, dann werden üblicherweise ganz viele Namen runtergelesen: von Filmen, von Juroren, von prominenten Gästen. Bei der gestrigen Pressekonferenz in Bern war das nicht anders.

Aber ein ganz bestimmter Name – der wichtigste – fehlte: jener von Carlo Chatrians Nachfolger oder Nachfolgerin. Chatrian ist seit 2013 der künstlerische Leiter des Locarno Festival, nach der diesjährigen Ausgabe (1.–11. August) zieht es ihn bekanntlich an die internationalen Filmfestspiele Berlin, wo er ab 2020 den Chefposten übernimmt.

«Wir sind glücklich für Carlo, hätten aber gerne noch ein paar Jahre weiter mit ihm gearbeitet», sagt Locarno-Festival-Präsident Marco Solari. Bei der Suche nach der Nachfolge wolle man sich im Tessin Zeit nehmen. Ungefähr 30 Kandidaturen seien eingegangen (Solari: «90 Prozent davon sind sehr gut»), und eine von ihnen werde den Zuschlag erhalten.

Laut Solari werde vor dem anstehenden Festival noch nichts entschieden, aber direkt danach könne es schnell gehen: «Ich nehme an, dass wir Ende August die Nachfolge von Carlo Chatrian präsentieren können.»

Ein Hauch Berlin in Locarno

Chatrian seinerseits betonte, dass er voll und ganz auf sein letztes Locarno Festival fokussiert sei. Der 46-jährige Italiener wirkte selbstbewusster als in früheren Jahren, sprach deutlicher und lauter, aber «noch nicht auf Deutsch», wie er grinsend und in Hinblick auf seine kommenden Aufgaben witzelte, sondern nach wie vor auf Französisch.

Durch das letzte Filmprogramm, das er für Locarno zusammengestellt hat, weht schon mal ein Hauch Berlinale. Galt Chatrians Augenmerk in früheren Jahren vornehmlich ernsten Stoffen aus kleineren Filmnationen, versprach er nun «mehr Leichtigkeit, mehr Komödien, mehr Filme für das grosse Publikum».

Das beginnt schon am Eröffnungsabend auf der Piazza Grande: Auf den Dick-und-Doof-Kurzfilmklassiker «Liberty» aus dem Jahr 1929, begleitet von Live-Musik, folgt dort mit «Les beaux ésprits» eine französische Komödie über das echte Basketballteam, das sich die Teilnahme an den Paralympics 2000 in Sydney erschwindelt hatte.

Auch Hollywood wird in Locarno stärker vertreten sein als je zuvor unter Chatrian. Starschauspieler Ethan Hawke reist an, um einen Ehrenpreis abzuholen und um seine Regiearbeit «Blaze» über den Countrymusiker Blaze Foley zu präsentieren. Neben Hawke soll heute Donnerstag noch ein zweiter bekannter Hollywooddarsteller als Stargast angekündigt werden.