«Max liest»: Leben wir in einem goldenen Zeitalter?

Seit nunmehr 70 Jahren tummle ich mich auf diesem Planeten. Dabei bin ich nie in einen grossen Krisenstrudel geraten. Ich meine äussere Krisen, innere hatte ich zwei oder drei. Zwar lief die Menschheit in dieser Periode erstmals in Gefahr, sich selbst auszulöschen, und erlebte Kriege und Völkermorde. Trotzdem, so führt Yuval Noah Harari in seinem Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» aus, waren diese Jahrzehnte die friedlichste Epoche in der Geschichte der Menschheit. Eine sehr erstaunliche Feststellung, man hat eher den Eindruck, in einer nicht gerade friedfertigen Zeit zu leben. Lebt unsereins in einem goldenen Zeitalter und merkt es nicht?

2003 veröffentlichte Manuel Eisner, Professor für Vergleichende und Entwicklungskriminologie, eine Studie, in der er auswies, dass die Gewalt in Europa seit dem Mittelalter massiv abgenommen hat. Der Experimentalpsychologe Steven Pinker weitet dies im Buch «Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit» bis ins Altertum und zu den Jäger-und-Sammler-Kulturen aus, wo er einen noch höheren Gewaltlevel als im Mittelalter ausmachte.

Die Befunde sind umso überraschender, als unsere Zeit grössere wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umwälzungen erlebte als jede andere vor ihr. Ich führe als Beispiel nur den Zusammenbruch des Sowjetimperiums an, der friedlich verlief, auch wenn auf dem Balkan, im Kaukasus und in Zentralasien Bürgerkriege ausbrachen. Harari schreibt: