Maskenpflicht für Theaterzuschauer? Ein realistisches Szenario im Schutzkonzept für Bühne und Orchester

Sollte der Bundesrat das Versammlungsverbot nächste Woche lockern, könnten Kulturveranstalter wie Theater und Orchesterbetriebe am 8. Juni wieder öffnen. Der Co-Intendant des Schauspielhaus Zürich, Benjamin von Blomberg, hält eine schrittweise Anhebung der Besucherzahlen in den kommenden Sommermonaten für realistisch. «Wir sollten jeden Raum, den wir haben, unbedingt nutzen und werden

jeden Gedanken dar­auf verwenden auf die Frage, wie das geh­t und wir ihn verantwortlich gestalten», sagt von Blomberg. Sein Haus will bereits im Juni eine ursprünglich geplante Inszenierung in Corona-tauglicher Form wieder auf den Spielplan setzen. Für die meisten Häuser dürfte diese Saison allerdings gelaufen sein. Daran wird der Entscheid des Bundesrats am 27. Mai wenig ändern.

Veränderte Regie-Konzepte und strenge Einlassregeln

Die Theater und Orchester sind dennoch optimistisch, dass mit dem seit Donnerstag vorliegenden Schutzkonzept, das vom Schweizerischen Bühnenverband, dem Schweizer Verband der technischen Bühnen- und Veranstaltungsberufe sowie dem Verband der Schweizerischen Berufsorchester erarbeitet wurde, ab Herbst ein Veranstaltungsbetrieb mit Publikum wieder möglich ist. Nicht umsonst haben grosse Häuser wie das Konzert Theater Bern oder das Theater Orchester Biel Solothurn ihre Spielpläne in diesen Tagen publiziert.