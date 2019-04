Die 51-jährige Sängerin hat in Westafrika Kultstatus. Behutsam hat sie die Musik aus ihrer Heimat, die als ein Ursprung des amerikanischen Blues gilt, modernisiert und auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Wie wichtig ihr die Tradition ist, zeigt sie mit der pentatonisch gestimmten Harfenlaute Kamale Ngoni aus der Familie der Kora, die ein wichtiger Bestandteil des Bandsounds ist.

Eigentlich ist es im Chapiteau ja bestuhlt. Doch am Konzert der malischen Sängerin Oumou Sangaré haben es die Leute in der vollbesetzten Haupthalle von Cully Jazz nicht lange auf ihren Sitzen ausgehalten. Kein Wunder, denn die musikalische Tradition aus Oumou Sangerés Heimat Wassoulou ist sehr rhythmisch und unbedingt tanzbar.

Frauen sind der Schlüssel

Noch wichtiger ist, dass in der Musik aus Wassoulou Sängerinnen eine zentrale Funktion haben. «Die Frauen hatten lange keine Rechte, durften ihre Meinung nicht sagen und keine Entscheidungen treffen», erklärt Sangaré am Rande des Festivals in den Waadtländer Weinbergen, «der einzige Moment, wo sie sich ausdrücken konnten, war bei ihrer Heirat. Dort durften sie singen und sich mitteilen».

So entwickelte sich eine starke Tradition von Sängerinnen, die auch eine emanzipatorische und erzieherische Rolle übernahmen. Oumou Sangaré hat diese Rolle auf die heutige Zeit übertragen, kämpft seit Jahren für die Rechte der Frauen in ihrer Heimat, gegen die Zwangsheirat und gegen die Polygamie.