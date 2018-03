Es waren einmal zwei Brüder, Uwe und der zwei Jahre jüngere Jens. Sie lebten mit ihren deutschen Eltern, den Krügers, im aargauischen Rothrist – gleich neben der Rivella-Fabrik. Die Brüder wuchsen mit Musik auf. «Wir hatten keinen Fernseher, stattdessen musizierten wir mit unseren Eltern und sangen deutsche Volkslieder», erzählt Jens. Es war eine glückliche, unbeschwerte Zeit in einer normalen Familie.

Doch das deutsche Liedgut kam in der Schweiz nicht sehr gut an, weshalb sie zu amerikanischen Folksongs wechselten. «Das war irgendwie neutraler, kam in der Schweiz besser an», sagt Jens. Uwe lernte Gitarre, Jens Banjo. In den frühen 70er-Jahren lernten sie über ihre Mutter einen Amerikaner aus Fribourg kennen. Er erkannte das Talent der Brüder und führte sie in die Geheimnisse und die Geschichte der «American Folk Music» ein, in die Volksmusik aus den Appalachen, Country Music und Bluegrass. Schon 1972 gaben die Jünglinge erste Auftritte.

«Harte Realität vergessen»

Doch dann schlug das Schicksal zu: Die Mutter starb. «Es war eine traurige Zeit und in der Schule hatte ich Mühe», sagt Jens. Da half die Musik. Die Brüder vertieften sich in die amerikanische Musik und verschlangen die Musik der Genre-Helden Doc Watson und Bill Monroe. «Es war für uns eine faszinierende, völlig neue Welt», sagt Uwe «und eine Welt, in der wir auch träumen und die harte Lebensrealität vergessen konnten.»