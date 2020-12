Lucerne Sinfonietta veröffentlicht Märchen-CD: Selbst die feministische Prinzessin wird hier melancholisch

Die Szenerie erinnert im Nachhinein an aktuelle Corona-Settings: Die Stühle standen in den Konzerten, mit denen die Lucerne Sinfonietta 2019 durch Luzern und das Luzerner Hinterland tourte, lose im jeweiligen Raum verteilt. In Wahrheit aber suchten die Musiker damit die Nähe zum Publikum und lösten die Grenzen dazwischen auf. Das wiederum passte zu einem Projekt, das mit dem Thema Märchen auch die Grenzen zwischen Alt und Neu, zwischen romantischer Musik und Werke des in Schüpfheim wohnenden Komponisten Luigi Laveglia unterwanderte.