Bis halb fünf habe ich noch Interviews gegeben und dann haben wir noch schnell angestossen. So lang haben wir also gar nicht mehr gefeiert. Ich war extrem müde. Um sechs Uhr war ich im Bett und habe immerhin vier Stunden geschlafen.

Waren Sie vor dem Auftritt nervöser als üblich?

Im Halbfinal war ich viel nervöser. So nervös wie dort war ich noch gar nie in meiner Karriere. Im Final war ich dann viel gelassener. Mit dem Final hatten wir das Ziel ja schon erreicht. Das Final war das Dessert.

Gleichzeitig Tanzen und Singen ist extrem schwierig. Waren Sie nie ausser Puste?

Es ging wirklich sehr gut. Ich kam nie in Sauerstoff-Not. Aber Sie hätten mich mal am Anfang hören müssen. (lacht) Das war weniger gut. Aber ich habe dafür viel trainiert. Monatelang habe ich den Song auf dem Laufband gesungen, um mich daran zu gewöhnen. Ich bin froh, dass wir so viel geprobt haben. Es hat sich wirklich gelohnt. Wenn wir das vermasselt hätten, hätte ich mich mein Leben lang geärgert. Ich werde wohl nie mehr von 200 Millionen Leuten singen. Jetzt sitze ich in diesem Bus und bin einfach nur zufrieden und glücklich.

Sie müssen halt wieder beim ESC mitmachen. Könnten Sie sich das vorstellen?

Wieso nicht? Der russische Kandidat hat schliesslich auch zweimal mitgemacht. Aber im nächsten Jahr nicht. Jetzt soll erst mal jemand anders teilnehmen. Ich bin schon gespannt, wer es sein wird. Aber wer weiss: Vielleicht gehen wir dann nochmal.

Wie geht es jetzt weiter? Welche Verpflichtungen haben Sie?

Verpflichtungen habe ich eigentlich keine. Ich mache einfach weiter wie bisher. Ich habe weitere Songs in der Pipeline und werde sie mit «She Got Me» in den Ländern vorstellen. Im Herbst folgt dann die grosse Tour.