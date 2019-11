«Louis C.K. inszeniert sich jetzt selbst als Opfer»

Gabriel Vetter wollte sich das Comeback des amerikanischen Comedians Louis C.K. nicht entgehen lassen. Der in Basel wohnhafte Schriftsteller und Kabarettist besuchte am Dienstagabend beide Shows im Con­gress Center. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet er von seinen Eindrücken aus dem «seltsam mit dumpfem Testosterondunst» gefüllten Saal.

Louis C.K. zog sich für zwei Jahre zurück. Nun ist er auf Europatournee. Welche Absichten hat er?

Ich nehme an, er will seine Jokes ausprobieren. In den USA ist es üblich, Teile seines Programms vor der Tour vor kleinerem Publikum zu testen. Auch grosse Comedians treten dafür etwa in kleinen Comedy-Clubs auf. Für Louis C.K. scheint dies in Amerika nicht mehr möglich. Darum kommt er hierher.

Gleich zu Beginn der Show fragte Louis C.K. das Publikum, wie für sie die vergangenen Jahre gewesen seien. Er fügt an, bei ihm habe es eine «kleine Unterbrechung» gegeben. Ein gelungener Einstieg?

Ja, das fand ich gut. Es war wichtig, dass er sofort den Elefanten im Raum angesprochen hatte.

Sein Vergehen, dass er vor mehreren Frauen masturbierte, prägte das Programm. Mal waren es Andeutungen, mal klare Aussagen.

Er inszeniert sich jetzt selbst als Opfer, indem er sagt, er habe diese Frauen damals missverstanden, weil sich Frauen aufgrund des strukturellen Sexismus manchmal unklar darüber äussern würden, was sie wollen und was nicht. Das ist ein ziemlich perfider Dreh, den er da macht.

Er schien sich in seiner neuen Rolle als umstrittener, teilweise geächteter Comedian recht wohl zu fühlen.

Natürlich, er stellt sich als Sklave seiner Triebe dar – leider ohne Reflexionsebene. Früher fühlte man sich als Zuhörer von seinen Jokes und der Ironie ertappt, man musste sich selbst, seine Vorurteile und seine Meinung in Frage stellen. Denn auch Louis C.K. tat dies auf der Bühne ständig. Die Zuhörer vertrauten darauf. Darin lag sein Erfolgsrezept.

Und heute?

Die Shows in Basel wirkten aufgesetzt, ohne Ernsthaftigkeit. Er tut so, als ob er sich für das Publikum öffnet. Tatsächlich bedient er aber affirmativ und unironisch das Publikum, das ins Con­gress Center kam, um den sexistischen Dude zu sehen. Und der Saal voller Männer feierte ihn, wenn er obsessiv Gebrauch von Schimpfwörtern, Beschreibungen von Sexpraktiken oder Selbstbefriedigung machte. Mich hat er aber wirklich enttäuscht. Die ehrliche Selbstreflexion, die dorthin geht, wo es wehtut, also das, was ihn immer ausgezeichnet hatte, ist weg.