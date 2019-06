Von Donnerstag an werden die Teilnehmer, die von der Jury vorgeschlagen wurden, ihre Texte in einer ausgelosten Reihenfolge vortragen. Die Vergabe des nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannten Preises ist für Sonntag geplant.

Am Wettlesen nehmen in diesem Jahr drei Autorinnen und Autoren aus der Schweiz teil: Tom Kummer, Andrea Gerster und Silvia Tschui. Aus Deutschland treten die Autoren Martin Beyer, Yannick Han Biao Federer, Daniel Heitzler, Ronya Othmann und Katharina Schultens an. Sechs weitere Autorinnen und Autoren im Wettbewerb stammen aus Österreich.

Erstmals sind dieses Mal mehr Frauen als Männer dabei. Die Bandbreite ist gross: Während der 22-jährige Literatur-Student und Barkeeper Daniel Heitzler bisher noch keine einzige Zeile veröffentlicht hat, tritt mit Tom Kummer ein arrivierter, aber auch umstrittener Autor aus der Schweiz an, der in seiner Karriere schon Promi-Interviews erfunden hat und sich zuletzt 2016 mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert sah.

Neben dem Bachmann-Preis, der mit 25'000 Euro dotiert ist, werden vier weitere Preise vergeben, darunter ein Publikumspreis. Im Mittelpunkt sollte aber zunächst die Rede zur Literatur von Schriftsteller Setz stehen. Der 36-Jährige war selbst 2008 beim Wettlesen dabei und gewann damals den Ernst-Willner-Preis. 2011 erhielt Setz den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes".