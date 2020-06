«Last of Us Part 2» Review – Cineastische Trostlosigkeit

«Im ersten Spiel ging es um Liebe. In diesem Spiel geht es um Hass.» Mit diesen Worten beschrieb Neil Druckmann, der Schöpfer der Videospielreihe «Last of Us», vor einigen Jahren die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Playstation-Spiele der letzten Jahre. Der zweite Teil erscheint am Freitag – und die Erwartungen der Fans sind riesig. Der erste Teil gilt unter Videospielfans noch heute als eine der besten Erzählungen des Mediums. «Last of Us» erzählt die Geschichte des Schmugglers Joel und der Teenagerin Ellie, die zusammen durch ein von einer Pandemie verwüstetes USA reisen müssen. Schuld an der Katastrophe ist kein Virus, sondern ein Pilz, der Menschen in tollwütige Ungeheuer verwandelt. Einen bleibenden Eindruck hinterliess besonders das Finale, in welchem Joel die eigenen Bedürfnisse vor derer der Menschheit stellt. Die Fortsetzung beschäftigt sich nun mit dem Nachspiel dieser Entscheidung. Man spielt vorwiegend in der Rolle Ellies, die inzwischen volljährig ist. Ein traumatisches Ereignis wird sie zu einem Rachefeldzug bewegen, der sie nach Seattle führt. In den Ruinen der überwucherten Stadt gerät sie zwischen den Fronten einer paramilitärischen Gruppe und eines fanatischen Kults, die sich seit Jahren im Krieg befinden. Alle drei Parteien werden von Hass angetrieben – nur dessen Ursprung unterscheidet sich bei allen.

Die Story mag auf den ersten Blick etwas klischeehaft daherkommen, wird aber durch glaubhafte und interessante Haupt- und Nebenfiguren aufgewertet. Diese wirken besonders lebensecht dank Motion-Capturing: Schauspieler haben jede Szene real durchgespielt, bevor sie dann digitalisiert wurde. Dazu gekommen detaillierte Landschaften und eindrückliche Lichteffekte, die das letzte aus der Playstation 4 herauskitzeln. Das ist auch gut so, schliesslich ist «Last of Us Part II» eines der letzten Exklusivtitel der Konsole, die Ende Jahr von der Playstation 5 abgelöst wird. Gekoppelt mit einer emotionalen Story, die sich nicht davor scheut, die Hauptfiguren in dunkle Abgründe zu schicken, sowohl metaphorische wie auch reale. Damit liefert «Last of Us Part 2» storytechnisch eine würdige Fortsetzung. Ellies und Joels Geschichte wird in rund 24 Stunden Spielzeit um einige Kapitel erweitert, in denen das Tempo bis zum Schluss nie gross verlangsamt wird. Schwächer fällt das Gameplay aus: Obwohl die Steuerung leicht verfeinert wurde, hat sich da im Grossen und Ganzen seit dem ersten Spiel nicht viel verändert. Ruhige Episoden, in denen man Ressourcen sammelt, werden von kurzen Kämpfen unterbrochen. Diese kann man zwar auf unterschiedliche Weise überwinden, einige Waffen und Methoden sind aber deutlich effektiver als andere. Im letzten Drittel des Spiels kann sich deshalb, auch mangels Abwechslung bei den Gegnern, eine gewisse Repetition bemerkbar machen – man würde lieber gleich zur nächsten Zwischensequenz springen, um die Story voranzutreiben.