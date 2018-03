Darum ergibt auch das Casting der vergleichsweise schmächtigen Vikander Sinn: Ihr empfindsames, leidfähiges Gesicht passt perfekt. Ihre Lara ist kein wandelndes Klischee, sie ist weder unzerstörbar noch übermenschlich stark.

Wenn drei Jungs sie umzingeln und mit einem Messer bedrohen oder wenn eine Gruppe Guerillakämpfer mit Maschinengewehren auf sie losfeuert – was in diesem Film öfters passiert –, dann tut sie das einzig Richtige: Sie läuft weg und bringt sich in Sicherheit. In diesem «Tomb Raider» geht es in erster Linie darum, zu überleben.