Kunst sieht Krankheit – mit anregenden Nebenwirkungen ist zu rechnen

Wollen wir uns freiwillig mit dem Thema Krankheit beschäftigen? Nur zu! Die Ausstellung im Kunstraum Baden ist weder ansteckend, noch sind toxische Nebenwirkungen zu befürchten. Ernsthaft sind und waren die Diagnosen für die zehn Kunstschaffenden oder für die Menschen in ihrer Umgebung allerdings schon. So ernsthaft, dass sie sich daran gewagt haben – oder wagen mussten –, die Krankheit oder Sucht, das Gebrechen oder gar den Tod in Bilder zu fassen.

Wer eine düstere, morbide Schau fürchtet, dem sei gesagt: Die Werke sind intensiv, emotional, aber nie abstossend oder deprimierend. Wenn Artur Zmijeski in seinem Video zeigt, wie ein gesunder Mann einen Beinamputierten von hinten umarmt, ihn hält und halb trägt, um gemeinsam als Dreibeiner gehen zu können, so spüren wir nicht Trauer, sondern positive Energie und Menschlichkeit.

Krankheit ist eine seltene Kunst-Diagnose

Es sei gar nicht so einfach gewesen, Arbeiten zum Thema zu finden, sagt Kuratorin Claudia Spinnelli an der Vernissage. Ob Literatur oder Kunst, objektiv lasse sich Krankheit schwer darstellen. Wie können also Künstlerinnen und Künstler (eigene) Erfahrungen in Bilder fassen? Dürfen sie an unser Mitleid appellieren? Wollen sie das? Nein, lautet die Erfahrung nach dem Besuch der Ausstellung.

Berührend sind die grau-weiss-schwarzen Porträts, die Wilfried Bolliger Jahrzehnte nach dem Tod seiner Mutter nach alten Fotos gemalt hat. Nicht optisch, sondern gefühlsmässig habe er in der Erinnerung ihr Bild gesucht, sagt er. Klage oder gar Anklage spricht nicht aus den Bildern. Auch Otto Lehmanns Zeichnungen, mit denen er Haarzellen-Leukämie-Bösewichte zeichnerisch dingfest macht, wirken mit ihren leuchtenden und kräftigen Farben vital und fast fröhlich.