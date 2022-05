Kunst-Irrtum Die bessere Max Bill: Verena Loewensberg erhält in Genf endlich die Anerkennung, die sie verdient Der Fall der einzigen Zürcher Konkreten ist typisch für die männliche Geschichtsschreibung. Wer für seine Kunst keinen theoretischen Überbau behauptet, taugt nichts. In Genf wird Verena Loewensberg jetzt rehabilitiert.

Die meisten sind schon einmal über den Namen Max Bill gestolpert, und viele erkennen im Museum das Werk von Richard Paul Lohse. Auch von Camille Graeser mag man schon dies und das vernommen haben: Rechtecke, Kreise, gegenstandsfreie Bilder, geometrische Ordnungen. Bunte Kinder-Bauklötze, wie zufällig auf eine Leinwand gestapelt. Man schätzt, was man sieht, obwohl man nicht weiss, was es soll - oder man schätzt, was man sieht als Nonsens ein.

Bunt geklotzt und Streifen über die Leinwand gezogen, hat eine Gruppe, die in den 1930er-Jahren an der Zürcher Kunstgewerbeschule zusammenfand. Max Bill, Camille Graeser, Richard Paul Lohse – und Verena Loewensberg.

Max Bill, Säulenheiliger und Gruppenführer

Gemeinsam wollte man einem modernen Kunstverständnis frönen. Kunst, die sich an quasi-mathematisch-geometrische Regeln hält und dabei Geistiges materialisiere. Als «Zürcher Konkrete» propagierten drei Männer und eine Frau konstruktiv-konkrete Kunst. Das Quartett sollte die letzte Männerbastion innerhalb einer Kunstströmung werden. Richard Paul Lohse hat weiterhin seine Freunde, Graeser ebenso, Bill gilt in seiner Gemeinde bis heute als konkreter Säulenheiliger.

Doch still war es stets und bleibt es bis heute um die einzige Frau der Konkreten, Verena Loewensberg (1912-1986). Wahr ist allerdings: Keiner ihrer konkreten Kunstkollegen – auch nicht im internationalen Vergleich - hat ein Werk geschaffen wie ihres, so originell, so erfinderisch, vielschichtig und unorthodox.

Kämpferische Träumerin, Selfmade-Woman

In der Männerdomäne Konkrete Kunst hatte Loewensberg sogar den Mut, eminent persönlich zu sein und - in ihrer Farbbehandlung - sichtbar dem zu entsprechen, was als weiblich gilt. Lyrisch, zart und poetisch.

Denn anders als ihre Kollegen interessierte sich die Malerin weniger fürs Berechnen und Planen, ihr Werk verpflichtet sich keiner zielgerichteten Absicht, interessiert war sie vielmehr am Wachsen, Gedeihen und am Zulassen von Kunst. Mit diesem Werkverständnis ist sie zeitgenössisch durch und durch.

Die Leistungen von Loewensberg für die Moderne ist ein Feld für zukünftige Forschung; ihr Werk ist ein Schatz, den es noch zu heben gilt. Das tut nun Kurator Lionel Bovier im Genfer Musée d’Art Moderne et Contemporain (Mamco) in einer umfassenden Retrospektive. Aus Deutschschweizer Sicht, und vor allem aus Zürcher Sicht, kann man der Institution dafür nicht genug danken.

In den Ausstellungsräumen liegt Musik in der Luft, die Bilder tanzen an der Wand nach ihren autonomen Regeln. Unkonventionell ist das alles und herrlich unkonkret, vieldeutig. Als geschiedene Mutter zweier Kinder finanzierte sich die Künstlerin lange mit Aufträgen der lokalen Textilindustrie, später lebte sie ihre Leidenschaft für Jazz und führte in Zürich einen weit herum bekannten Plattenladen. Ein Leben ausschliesslich als Künstlerin zu führen, war ihr aus finanziellen Gründen nicht vergönnt.

Zufällig ist ihr Schicksal des Vergessens also nicht. Verena Loewensberg weigerte sich rigide, den Theorien, den Schulen, den akademischen Postulaten ihrer männlichen Kollegen Folge zu leisten. Sie arbeitete an der und für die Freiheit der Formen und der Farben. Unter den Konkreten ist sie die Anarchistin. In biografischer sowie in künstlerischer Hinsicht.

Zunächst bricht sie das Studium an der Kunstgewerbeschule in Basel ab, aus Selbstzweifeln. Sie lässt sich zur Weberin ausbilden und nimmt Unterricht in modernem Tanz. Das Ölmalen bringt sie sich mithilfe eines Lehrbuches selber bei. Anders als bei Lohse, Graeser oder Bill kann sie damit später auf keine Förderer oder Lehrer zurückgreifen, die sich für sie stark gemacht hätten.

Verena Loewensberg spricht kaum über ihre Arbeit. Mit ihrem Standpunkt stösst sie Zeitgenossen und Kunstfreunde sogar vor den Kopf. 1977 meinte sie in einem ihrer raren Interviews:

«Ich habe keine Theorie, ich bin darauf angewiesen, dass mir etwas einfällt.»

Doch Theorie ist alles in der Welt der Konkreten. Keiner der Anderen leistet sich folglich eine ähnliche formale und chromatische Freiheit. Keiner probiert sich immer wieder neu aus wie sie, schafft Leinwände, Gouachen, Zeichnungen, Stiche, Skulpturen. Die Vielfalt ihres Schaffens macht sie zum Vorbild der jungen Generation.

Aus männlicher Sicht indessen hatte die Zürcher Künstlerin in mindestens zwei Punkten sträflich versagt: Sie ignorierte ihr Selbstmarketing, und sie arbeitete aus der Mitte ihres Wesens und ihrer Weiblichkeit.

Max Bill konnte sich der Kunstpreise und Ausstellungen kaum erwehren, baute gemäss seinen Theorien in Ulm die Schule für Gestaltung auf, kümmerte sich um seine öffentliche Wirkung und seinen Eingang in die Kunstgeschichte. Zudem fand er in der Kunsthistorikerin und späteren Künstlergattin Angela Thomas ein Sprachrohr.

Frau, Mutter und freies Radikal

Verena Loewensberg aber? Sie heiratete mit 20 Jahren den Gestalter Hans Coray – und liess sich später trotz der Kinder scheiden. Ein unterstützendes Umfeld fehlte ihr gänzlich.

Und so wundert es nicht: Erst 1981, fünf Jahre vor ihrem Tod kam in ihrer Geburtsstadt das Kunsthaus Zürich auf die verwegene Idee, ihrem Schaffen eine Einzelausstellung zu würdigen. Diese Ehre genossen die Kollegen Max Bill bereits Ende der 40er Jahren, Graeser und Lohse Ende der Sechziger. Und auch das Haus für konkrete und konstruktive Kunst in Zürich zeichnet sich nicht unbedingt durch eine eifrige Loewensberg-Rezeption aus. Die letzte Ausstellung liegt 15 Jahre zurück.

Loewensbergs Bilder haben keine Titel, Vorarbeiten vernichtete sie, schriftliche Äusserungen existieren nicht. Umso drängender erzählt ihre Arbeit: von Beziehung, Energie, von universeller Ordnung und psychischer, weiblicher Energie.