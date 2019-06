In der Halle 1 der Messe Basel herrscht Hochbetrieb. 75 Kunstwerke der Unlimited, teilweise monumentale Arbeiten, werden platziert und aufgebaut. Die Unlimited ist stets eine Mischung aus überwältigender Ausstellung und Markt, sind doch alle Werke verkäuflich – wenn auch nicht fürs normale Portemonnaie. Wir dürfen bis zur VIP-Premiere am Montagabend nicht in die Halle, Kurator Gianni Jetzer kommt zu uns in den Messeturm. Der 50-jährige Schweizer mit Wohnsitz New York kuratiert zum letzten Mal den populärsten Teil der Kunstmesse. Sie wirken entspannt. Alles im Griff? Gianni Jetzer: Ja. Unerwartetes passiert meist erst auf dem Bauplatz. Das beste Beispiel war 2013 eine Installation mit Tausenden Fäden rund um einen verkohlten Flügel der Japanerin Chiharu Shiota. Die Fäden haben so viel Zug entwickelt, dass die Wände oben hineingezogen wurden. Das konnte niemand voraussehen. Und in diesem Jahr? Noch hat keine Arbeit das Gleichgewicht durcheinandergebracht. Aber eine sehr spezielle und heikle Arbeit ist ein schwarzes Wasserbassin des rumänisch-jüdischen Künstlers Belu-Simion Fainarus mit einer Bewässerungsanlage, aus der jede Minute ein Tropfen fällt. Es ist eine Gedenkarbeit für die jüdische Diaspora und den Holocaust – gleichzeitig thematisiert sie die Abhängigkeit Israels von Bewässerungsanlagen. Für mich ist wichtig, dass dies eine Arbeit der Stille wird. Es ist nicht schwierig, einen solchen Pool zu bauen, aber es muss sehr sorgfältig gemacht werden.

Man spürt Ihren Enthusiasmus. Warum hören Sie als Kurator der Unlimited überhaupt auf? Das müssen Sie Art-Basel-Direktor Marc Spiegler fragen. Aber dies ist mein achtes Jahr als Kurator der Unlimited, und es ist ganz natürlich, dass es auch einmal einen Wechsel gibt. Aufzuhören war nicht Ihr Entscheid? Ich habe den Croupier zwischen Markt und Kunst gern gespielt. Die Unlimited zu kuratieren ist wie ein grosses Spiel mit sozialem Rückgrat. Die Vorschläge für die Werke machen die Galerien. Wie gross ist Ihr Einfluss? Ich kann Bewerbungen provozieren. Belu-Simion Fainarus’ Wasserarbeit habe ich vor drei Jahren in Wien gesehen – ich habe sie vorgeschlagen, aber damals hiess es seitens der Galerie, das sei schwierig. Nun ist es doch möglich, sie zu zeigen. Impressionen von der Unlimited 2018 an der Art Basel:

1 / 15 Vollbild prev next

Das heisst, das Label Art Basel öffnet nicht gleich alle Türen? Die Teilnahme an der Unlimited ist für die Galerien trotz allem ein grosses Commitment. Sie tragen das unternehmerische Risiko, übernehmen die Produktion, den Transport, laden den Künstler ein und zahlen zudem eine Teilnahmegebühr. Der Kunstmarkt ist gerade bei mittelgrossen Galerien umkämpfter geworden. Ist es schwieriger, sie zu einer Teilnahme an der Unlimited zu motivieren? Nein. Die Anzahl Bewerbungen ist ziemlich stabil. Wer bestimmt, was gezeigt wird? Ich stelle die Arbeiten dem Komitee vor, das sind sechs Galeristen. Sie diskutieren zwei Tage lang über jedes Projekt und stimmen dann ab. Dass so lange und so intensiv über Qualität von Kunstwerken diskutiert wird, ist sehr rar. Und man erwartet solche Auseinandersetzungen schon gar nicht im Umfeld einer Messe. Aber weil die Art Basel so viel in Qualität investiert, kann sie ihre Stellung behaupten.

Persönlich: Gianni Jetzer Gianni Jetzer (50) wuchs in Zürich auf, wo er ein Studium in Kunst, Geschichte und Journalismus abschloss. Von 2001 bis 2006 war er Direktor der Kunsthalle St. Gallen, 2006 zog er nach New York, wo er als Direktor des Swiss Institute Contemporary Art arbeitete. Im Jahr 2014 wurde er zum Kurator des Hirshhorn Museum in Washington D. C. ernannt. Seit 2012 war er auch Kurator der Unlimited. Nach der diesjährigen Art Basel gibt er den Stab weiter – an wen, das soll nächste Woche bekannt werden.

Qualität ist also ein Auswahlkriterium. Gibt es andere? Soll die Unlimited die heutige Kunst spiegeln? Die Unlimited ist ein Mittler zwischen Kunst und Kommerz. Die Messe bringt das Know-how für die Vermarktung, sie garantiert die Qualitätshürden, bringt die weltweit wichtigen Kunden und Sammler. Die Galerien bringen die Künstler, etablierte und – ganz wichtig – immer wieder neue. Der Markt braucht immer wieder neue Figuren, neue Geschichten, sonst versiegt die Vitalität. Die Marktinnovation ist einer der Motoren für die Unlimited und den ganzen Kunstbetrieb. Die Museen institutionalisieren später diese Werke und Künstler – und werten sie auf. Wobei es Künstler gibt, die nur im Markt präsent sind und die Weihe der Museen nicht bekommen. Zum Beispiel? Bei KAWS scheiden sich die Geister. Er macht die riesigen Disney-Figuren mit den durchkreuzten Augen. Zu wenig Inhalt, sagen viele. Die besten Bilder von der Art Basel 2018:

1 / 23 Vollbild prev next

Dafür balgen sich im Moment die Massen weltweit um seine T-Shirts. Die sind gut vermarktet! Aber KAWS wird nie eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Basel haben. Und an der Unlimited war er auch nie! Stimmt, ja (lacht). Die Unlimited muss eben auch seriös sein. Aber sie darf experimentell sein, neues Terrain erschliessen. Ich freue mich deshalb auf die Arbeit des Kosovo-Albaners Sislej Xhafa, der schon oft Kontroversen ausgelöst hat. Seinen Vorschlag letztes Jahr konnten wir nicht umsetzen. Er wollte eine Kuhherde aus dem Kosovo herbringen. Das waren Nachkommen von Schweizer Kühen, mit denen die Schweiz Kosovo nach dem Jugoslawienkrieg unterstützt hatte. Ich hatte zu grosse Bedenken, sie auszustellen. Warum? Die Tiere hätten Tag und Nacht in der Messe gelebt. Das hätte Proteste von Tierschützern geben können. Die Arbeit wäre zudem wohl zu stark auf die Schweiz bezogen gewesen. Die meisten Unlimited-Besucher sind international. Welche Arbeit von Xhafa zeigen Sie in diesem Jahr? Ein riesiges Metalltor mit einem Guckloch. Schaut man durch, sieht man einen zerfurchten Mann, einen Eierverkäufer aus Havanna. Das Ei steht für Leben, aber auch für ein Nahrungsmittel. Es ist Symbol für Fragilität. So fragil das Ei ist, so fragil sind die Künstler. Eine sehr subtile, sehr schöne Arbeit. Sie haben für die Art Basel kuratiert, leben und arbeiten aber in New York. Ein Vorteil? Ja, die meisten Galerien an der Art Basel kommen aus New York, es ist die Topstadt für Galerien. Ich sehe entsprechend viele Ausstellungen – und muss nicht dafür fliegen, sondern fahre hauptsächlich Velo. Auch in Manhattan.