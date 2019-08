Sein Gesicht ist in unseren Breitengraden definitiv bekannter als sein Name. Die knautschigen Falten, die frech funkelnden Augen und das oftmals zottelige Haar von Song Kang-ho dürften vielen Cineasten aus dem Monsterfilm «The Host» (2006) oder dem Netflixhit «Okja» (2017) bestens in Erinnerung sein.

Nun reist der koreanische Kultschauspieler ans Locarno Film Festival, wo er mit dem diesjährigen Excellence Award ausgezeichnet wird und wo einige seiner besten Filme zu sehen sein werden.

Wir unterhielten uns mit dem 52-Jährigen über seine krassesten Rollen, den Klassenkampf in seiner Heimat – und über sein neues Meisterwerk «Parasite», das seit dieser Woche in den Deutschschweizer Kinos läuft.

Ihr neuer Film «Parasite» hat seit der Weltpremiere in Cannes überall Begeisterungsstürme ausgelöst. Was ist das für ein Gefühl?

Song Kang-ho: Ich konnte nicht abschätzen, ob ein internationales Publikum alles verstehen und Sympathien für die Filmfiguren entwickeln würde. Aber offenbar waren meine Sorgen völlig unbegründet. Das freut mich.

«Parasite» erzählt vom sozialen Klassenkampf in Korea anhand zweier Familien: eine reich, eine arm, aber beide selbstsüchtig.

Korea hat sich in den letzten Jahren stark verändert, wurde westlicher, auch was die Familien betrifft. Dieser Film zeigt, dass das ökonomische Ungleichgewicht uns alle betrifft. Es geht um die individuelle Würde, die an der unsichtbaren Wand zwischen den sozialen Klassen zugrunde geht.

Wie stark sind diese Klassenunterschiede im koreanischen Alltag spürbar?

Von Auge ist dieser Klassenunterschied kaum zu erkennen, da kommen andere Sinne zum Zug. Eine Filmszene in «Parasite» zeigt das exemplarisch: Der reiche Sprössling merkt, dass die neuen Hausangestellten anders riechen. Mit dem Geruchssinn nimmst du Dinge viel intensiver und nuancierter wahr. Der Geruch ist das, was jene unterscheidet, die etwas haben, von jenen, die nichts haben. Und zwar auf der ganzen Welt.