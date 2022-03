Kult-Musical Mundart im All: Space Dream ist zurück und hat sich für die Zürcher Premiere etwas Neues ausgedacht Space Dream kehrt zum 25. Jubiläum auf die Bühne zurück. Das neuaufgelegte Kultmusical öffnet mit Knall und Rauch eine Zeitkapsel.

Neue Kostüme, schweizerdeutsche Texte und ein reduziertes Ensembles: Beim bekannten Musical ist einiges neu. René Tanner

Lange vor Elon Musk, Jeff Bezos und Co. waren die Schweizer im All. Nicht der Mars war ihr Ziel, sondern der ferne Planet Hexxor. Space Dream heisst das Musical, das diesen Science-Fiction-Traum Anfang der 90er-Jahre wahr werden liess. Nun, 25 ­Jahre danach, ist das Raumschiff wieder gelandet. Am Mittwoch feierte Space Dream in überarbeiteter – und schweizerdeutscher – Fassung Premiere in der Maag Halle in Zürich.

Das Stück beginnt ohne Schonfrist. Wie im Schleudersitz wird das Publikum auf diesen fernen Planeten katapultiert. Und die rote Wolkenfront am Horizont verheisst nichts Gutes. Die kultige Liebesgeschichte von Erdenmädchen Reachel (Laura Aubert) und ihrem Weltraumprinzen Rodin (Adrian Burri) hat von ihren neuen Produzenten Lukas Hobi und Rolf Sommer einen düsteren Anstrich bekommen. Statt in rosa Plüschsocken via Tinder ihren Liebeskummer zu bewältigen, driftet Reachel in hyperrealen Träumen nach Hexxor ab.

Reachel hat genug vom Tindern. Im Weltraum warten echte Prinzen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Zwei verfeindete Völker – die Cruhls und die Tetons – kämpfen dort, angeführt von recht rachsüchtigen Monarchen, um Land und Herrschaft. Ein Rennen durch die Galaxie soll die Verhältnisse klären, im Hintergrund sind aber längst Pläne für einen ausgewachsenen Krieg aufgegleist.

Der Publikumshit überrascht treue Fans

Wo in der Urversion rund 120 Tänzer, Schauspielerinnen und Laien choreografierte Schlachten ausfochten, tritt das Ensemble heute bescheidener auf. Ihr Ruf nach Krieg wird dadurch nicht leiser: «Lass die Menschen kriegen!» stampft es schon in der Ouvertüre beklemmend ungeniert angesichts des realen Angriffs auf den europäischen Frieden. Als dann auch noch die Armee in blauen Helmen und mit gelben Gewehren im Anschlag aufmarschiert, bereit zur Attacke, wirkt das seltsam ­verrutscht in dieser Zeit. Ein simpler Farbwechsel weg von der ukrainischen Flagge, ein paar umnotierte Songzeilen hätten gereicht, um den groben Beigeschmack abzumildern.

Ein Trailer gibt erste Einblicke in das Spektakel. Maag Halle / Youtube

Denn das Spektakel an sich überwältigt und wirkt trotz Modernisierung des Stoffs wie eine Zeitkapsel in eine Zeit, in der vielleicht nicht die Welt, sicher aber der Weltraum noch heil war.

Seit seiner Premiere 1994 in Berikon und den Wiederaufnahmen und Adaptionen in Baden, Berlin und Winterthur haben über eine Million Menschen das Stück gesehen. Damit ist Space Dream das erfolgreichste Musical der Schweiz. Die Jubiläumsfassung wurde auch für diese treuen Fans geschrieben.

An der «DNA» der Erfolgsgeschichte habe man nichts ändern wollen, sagen die Produzenten und doch hat man sich diverse Eingriffe erlaubt: Aus König Ruven wurde Königin Rava (was beweist, dass die Welt auch mit Frauen an der Macht keine friedlichere ist), statt Laserschau gibt es charmant handgestricktes Theaterhandwerk.

Am Ende ein fetziger Hoffnungsschimmer

Die grösste Veränderung ist aber die Übersetzung auf Schweizerdeutsch. Aus «Look to the Stars» wird so mit «Flüg eifach los» ein Hit, der das Publikum frei von Flugscham quer durchs Universum führt. Das geht auf. Nur wenn etwa im arg simplen Paarreim die «Emotionen» auf die «Explosionen» folgen, fragt man sich, ob im Dialekt nicht doch mehr Raffinesse steckt.

Das wichtige Rennen kommt charmant handgestrickt auf die Bühne. Michael Buholzer / KEYSTONE

Inzwischen ist auf Planet Hexxor das Weltraumrennen gestartet. Prinz Rodin für die Cruhls und Krieger Kai für die Tetons werden von jeweils zwei ergebenen Robotern begleitet. Während die beiden Völker gebannt das Rennen verfolgen und die Herrscher von ihrer heimlichen Kriegstreiberei abgelenkt sind, rast unbeachtet ein Meteor auf Hexxor zu. Die Hoffnung kommt schliesslich vom fremden Planeten «R.D.», der Erde.

Das beherzte Eingreifen von Reachel, die für den Frieden ihre Liebesträume hinten anstellt, führt die Völker wieder zusammen – allerdings nicht ohne dass zuvor der Planet effektvoll in Flammen aufgeht.

Nein, «Frieden ist kein Kinderspiel» heisst es auch im letzten Song, der Hoffnung hinterlässt: «Das isch nid ‘s End, sondern en Neuafang.» Auch ein Musical lässt sich nicht von der Weltpolitik trennen, stellt Harry Schärer, Erfinder von Space Dream, sodann auf der Bühne fest und meint:

«Es würde Putin nicht schaden, sich Space Dream anzusehen. Vielleicht käme er mit anderen Gefühlen aus der Maag Halle.»

Auch nach 25 Jahren begeistert das Galaxien-Spektakel. Im Premierenpublikum reckt gar Claude Nicollier beide Daumen in die Höhe. Der Schweizer Astronaut begleitet Space Dream seit seinen Anfängen als «Götti» und nahm die Musik einst sogar mit auf eine echte Weltraumreise.