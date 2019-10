Von den Labels dieser Welt hat das ECM (Edition of Contemporary Music) eine Sonderstellung. Vor 50 Jahren von Manfred Eicher gegründet, hat er wie kein anderer Produzent einen ganz eigenen, transparenten Sound für sein Label definiert. Ob Jazz oder zeitgenössische klassische Musik. Wohl kein anderes Label hat diese Ausstrahlung. Wer als Musiker auf ECM erscheint, hat es geschafft.

In Lindau am Bodensee geboren, hat der Süddeutsche Eicher einen starken Bezug zur Schweiz. Nationalitäten interessieren ihn in seiner Auswahl aber nicht. Eicher folgt nichts anderem als seinem eigenen Geschmack. Auf ECM erscheint nur, was ihm selbst gefällt und seinen ästhetischen und qualitativen Ansprüchen genügt.

Umso erfreulicher, dass im Laufe der 50 Jahre immer wieder auch Schweizer Musiker von ECM geadelt wurden und werden. Den Anfang machte 1976 die Schweizer Band MAGOG von Klaus König auf dem Schwesterlabel Japo, gefolgt von der Luzerner Band OM mit dem brasilianischen Perkussionisten Dom Um Romao (1978). 1983 gesellte sich George Gruntz mit seiner Concert Jazz Band (Theatre) zur ECM-Familie und ein Jahr später das Pierre Favre Ensemble mit seinen «Singing Drums».

In den New Series (ab den 1980er-Jahren), die sich der zeitgenössischen klassischen Musik widmeten, sind Schweizer sogar noch stärker vertreten. Eichers Lieblingsmusiker sind hier Heinz Holliger mit insgesamt 15 Produktionen und Thomas Demenga mit 11. In dieser Playlist sollen aber vor allem Jazzmusiker erscheinen, weil ECM für den Jazz, namentlich den europäischen, entscheidend war. Eicher gab den Europäern bei ECM eine Plattform und half ihnen, sich vom US-Jazz zu emanzipieren und einen Jazz mit einer explizit europäischen Sprache zu entwickeln.

Der Perkussionist Pierre Favre führte mit bis heute vier Produktionen lange die ECM-Liste der Schweizer Jazzmusiker an. Inzwischen ist er von Nik Bärtsch mit bislang sechs Produktionen überholt worden. Überhaupt: Heute sind mit Elina Duni, Colin Vallon, Nicolas Masson, Vera Kappeler, Björn Meyer und Bärtsch so viele Schweizer Jazzmusiker bei ECM engagiert wie noch nie. Ein weiterer Qualitätsbeweis für den aktuellen Schweizer Jazz.

