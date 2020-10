Künstlerin Simone Leigh vertritt USA bei Biennale in Venedig 2022

Die Kulturabteilung des US-Aussenministeriums habe Leigh auf Basis von Empfehlungen aus der Museums- und Kunstszene ausgewählt, berichteten US-Medien am Mittwoch.

Die in Chicago geborene und in New York lebende 52-Jährige hatte zuletzt mit mehreren Solo-Ausstellungen auf sich aufmerksam gemacht. Eine grosse Bronze-Skulptur von Leigh ziert derzeit die New Yorker High Line, eine zum Park umgebaute ehemalige Hochbahntrasse.

Zuletzt hatten 2019 Martin Puryear und 2017 Mark Bradford die USA bei der Kunst-Biennale in Venedig vertreten. Die nächste Schau hatte eigentlich 2021 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2022 (23. April bis 27. November) verschoben.