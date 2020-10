Konzerte auf dem Luzerner Seetalplatz: Die Werft wird zur Liveplattform

Vor einem Jahr ist der Pavillon mit dem langen Holzsteg und dem riesigen Billboard auf dem Dach eröffnet worden: Die Werft ist das Probehaus des Fischermanns Orchestra und steht auf dem NF49. Das Kürzel steht für die vom Verkehr umtoste Brache auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke und ein Zwischennutzungsareal, das von verschiedenen Container-Ateliers und dem Gastrobetrieb «Magazin» genutzt wird. Die Zwischennutzung ist bis Ende 2021 bewilligt. Danach wird das Areal bereit gemacht für den Bau der neuen kantonalen Verwaltung Luzern. «Wir haben die Werft in den letzten Monaten weiter verfeinert und eine kleine Bar eingebaut. Dank einer grosszügigen Schenkung haben wir jetzt auch einen Flügel, einen Steinway B», sagt Thomas Reist. Der Schlagzeuger und umtriebige Organisator des Fischermanns Orchestras ist permanent am planen und neue Projekte anreissen.

Die Coronasituation erfordert, dass wir umdenken, Neues ausprobieren, ein Zeichen setzen.

Wichtigstes Ziel: Bands sollen wieder spielen können. Dass kein Wasser aus dem Waschbecken bei der Bar fliesst, nimmt man in Kauf. Reist zuckt mit den Schultern. «Den erforderlichen Anschluss können wir uns schlicht nicht leisten.»

Am Samstag tritt das Fischermanns Orchestra zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder auf. Der letzte Gig fand am 15. Dezember 2019 im Jazz Club Porgy & Bess in Wien statt, zusammen mit dem Schweizer Jazz-und Elektronikpionier Bruno Spoerri (85). Dieses Wochenende bildet den Auftakt für eine Konzertreihe, die in der Werft bis im Sommer 2021 über die Bühne gehen soll. Reist erklärt:

Im März 2021 bauen wir vor der Werft eine mobile Tribüne für 60 Plätze. Sie kann flexibel auf dem ganzen Areal verschoben werden. Die Konzerte sollen vorwiegend draussen stattfinden.

Konzertraum für Luzerner Bands Bis im Juni 2021 wird das Fischermanns Orchestra jeden Monat einmal in der Werft spielen. Ebenfalls einmal pro Monat ist das Twilight Trio des Berner Pianisten Alexander Wyssmann zu Gast. Auch die Kulturbrauerei veranstaltet ihre Konzerte in der Werft. Eingeladen sind weitere aktive Luzerner Bands, in der Werft ihre Konzerte zu machen. «Wir wollen nicht selber veranstalten, aber die Möglichkeit geben, hier zu spielen. Die Werft ist eine Plattform, die möglichst vielen Musikern und Bands zur Verfügung stehen soll.» Dank Unterstützung von Stiftungen kann das Projekt realisiert werden.

Reist und sein Team bieten den Rahmen, die Infrastruktur und extrem günstige Konditionen. «Wir schauen, dass alles funktioniert, und haben auch die Auflagen abgeklärt.» Die Konzerte können coronakonform durchgeführt werden.

Mit den jetzigen Massnahmen können wir Konzerte für 100 Personen machen. Die Besucher brauchen keine Masken zu tragen, aber sie müssen sich bei der Webadresse checkin.kulturluzern.ch anmelden und können dort einen QR-Code beziehen.

Der Werft-Raum ist 80 Quadratmeter gross und praktikabel eingerichtet. Mittlerweilen proben dort rund 60 Musikerinnen und Musiker regelmässig. Neben dem Fischermanns Orchestra sind das etwa der Gitarrist und Singer Songwriter Blind Boy De Vita, die kolumbianische Groove-Combo Joricamba oder die Band des Bassisten Stoph Ruckli. Eingemietet ist auch die Kulturbrauerei, eine Veranstalterin von zeitgenössischen Jazz- und Impro-Konzerten. Es soll weitergehen Reist und seine Crew sind auf dem NF49 ein treibender Motor. Auf dem Areal haben Kunstschaffende, Grafiker und andere Dienstleister ihre Ateliers in den Containern eingerichtet. Gleich neben der Werft hat das Caleidoskop Varieté sein Winterquartier bezogen. Das ehemalige Broadway Varieté, das auf Initiative der Musikerin Claudia Kienzler und getragen von einem Verein eine neue Zukunft bekommen soll, wird zurzeit restauriert, bevor es im Frühling 2021 auf Tournee geht. Trotz der beschränkten Verwendbarkeit des NF49 von gut einem Jahr möchten die Werft-Nutzer mit ihrem Konzertangebot dem kulturellen Leben auf dem Areal neuen Aufwind geben. Gleichzeitig richten sie das Augenmerk in die Zukunft. Der neu gegründete Verein Werft hat sich der Aufgabe verschrieben, für die Zeit nach dem NF49 einen neuen Standort für die Werft zu finden. Das Probehaus kann in drei Tagen abgebaut und verschoben werden. Thomas Reist: «Wir sind keine Besetzer, wir sind Macher. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit es weitergehen kann.»